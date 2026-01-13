De Nadine Sierra al retorn de la música a Fontajau: 10 concerts que ens alegraran el 2026
A falta que els grans festivals d’estiu de la Costa Brava mostrin les seves cartes, el calendari musical per l’any que arrenca promet, amb noms com Valeria Castro, Ben Harper o Sílvia Pérez Cruz, que celebra tres dècades de carrera
El 2026 apunta a un nou rècord dels recitals d’estadi a Barcelona
El retorn dels recitals de gran format al pavelló de Fontajau de la mà de Joan Dausà, un concert de Ben Harper en solitari per celebrar els 25 anys del Black Music Festival o el debut d’una de les dives operístiques del moment, Nadine Sierra, a l’Auditori de Girona, són alguns dels concerts que cal començar a apuntar a l’agenda del 2026.
A l’espera que els grans festivals d’estiu de la Costa Brava mostrin les seves cartes -de moment, només Sons del Món i Portablau han avançat alguns noms-, aquí va una primera tanda de deu propostes musicals a tenir en compte pel curs que ara comença.
- Valeria Castro
Després d’uns mesos apartada dels escenaris per recuperar-se mentalment i de reunir 8.400 persones a Madrid fa uns dies, la cantant canària Valeria Castro tornarà a l’Auditori de Girona de la mà del festival Neu! per presentar El cuerpo después de todo, el seu segon treball de llarga durada. Auditori de Girona (Neu!), 13 de febrer.
- Judit Neddermann & GIO Symphonia
Judit Neddermann s’alia amb la GIO Symphonia per celebrar els seus deu anys de carrera. Dirigida per Joan Albert Amargós, la formació oferirà un embolcall orquestral als temes més coneguts de la seva carrera en un espectacle que s’estrenarà a Girona, però girarà en els mesos vinents. Auditori de Girona, 28 de febrer.
Un dels grans noms de la lírica mundial, la soprano Nadine Sierra, recalarà a Girona com un dels plats forts del vintè aniversari de l’Auditori. Estrella del Met i darrerament també del Liceu, presentarà un programa que viatjarà per les àries d’òpera més conegudes de La Boheme, La Traviata o Don Pasquale, però també amb cançons i melodies emblemàtiques, com Summertime de Gershwin. Auditori de Girona, 5 de març.
- Ben Harper
També celebra un aniversari rodó el Black Music Festival, 25 anys, concretament. L’ocasió s’ho val, i per això comptarà amb un concert íntim en format solo de Ben Harper pel qual ja no queden entrades. Auditori de Girona (Black Music Festival), 14 de març.
I encara una altra efemèride destacada. La palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz celebra tres dècades de carrera amb nou disc, que publicarà a principis d’aquest any, i nova gira. L’arrencada tindrà lloc a Girona, amb un doblet de concertsper obrir el festival Strenes. A més de l’al·licient artístic, la cita té rerefons solidari: un percentatge de les entrades es destinarà al projecte d’humanització de l’UCI del Trueta. Auditori de Girona (Strenes), 27 i 28 de març.
- Maria Arnal
Després de deslligar-se de Marcel Bagés i d’embrancar-se en projectes cinematogràfics i escènics Maria Arnal presentarà al festival Strenes el seu primer disc en solitari, Ama. Veu, dansa i intel·ligència artificial es barregen en un espectacle sobre la intimitat i la feminitat. Auditori de Girona (Strenes), 11 d’abril.
El festival Strenes recupera els concerts al pavelló de Fontajau amb l’inici de gira de Joan Dausà. En el primer concert al recinte esportiu en quatre anys, després del multitudinari d’Estopa encara en context de postpandèmia el juny del 2022, el cantant oferirà un recital de gran format inspirat en que va oferir el 2024 al Palau Sant Jordi de Barcelona i al Palau de Vistalegre de Madrid. Pavelló de Fontajau (Strenes), 26 d’abril.
- Ismael Serrano
El cantautor és car de veure a comarques gironines. Aquest any tornarà amb Guitarra y voz, un concert íntim que proposa un recorregut pels seus grans èxits de sempre i per temes del seu treball més recent, Grabaciones insospechadas. Per si fos poc,el festival Recòndit el durà a un escenari immillorable: el pla de Martís. Serinyà (Recòndit), 1 de maig.
- Morad
El festival Ítaca torna a sortir de l’Empordà i amplia el radi cap a Girona amb l’únic concert de Morad a Catalunya durant el 2026. El de l’Hospitalet actuarà al Palau de Fires, que s'ha consolidad com un recinte indispensable per a les gires de gran format. Palau de Fires de Girona (Ítaca), 8 de maig.
- Love of Lesbian
L’estiu musical de la Costa Brava comença a la platja Gran de l’Estartit. La cita més massiva del festival Ítaca, l’Ítaca Sant Joan, se celebrarà el 19, 20 i 23 de juny, repetint el format de tres jornades de concerts de l’any passat, amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
I és que la banda de Santi Balmes hi oferirà l’únic concert a comarques gironines i un dels pocs que farà en la gira 2026 a Catalunya, que suposa la culminació d’un cicle vital de la banda.
Sidonie, Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Ca la Fresca seran altres artistes d’aquesta edició.
