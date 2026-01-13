El teatre català consolida els 3 milions d’espectadors en un altre any de rècord
L’èxit de ‘Mar i cel’, El Mago Pop, La Cubana, ‘Improshow’ i ‘El fantasma de la ópera’, unit a la tirada de les sales de proximitat confirmen la solidesa del sector el 2025. La recaptació total va ser de 98.085.027,21 euros, gairebé un 6% més que el 2024.
Marta Cervera
Els teatres de Barcelona han superat aquest 2025 per segon any consecutiu els tres milions d’espectadors, i han consolidat els nivells d’assistència més alts del sector. En termes globals, les sales han registrat en total 3.120.964 espectadors. Hi ha hagut un lleuger ascens en nombre d’espectadors, 586, però, en canvi, la recaptació ha sigut bastant més alta.
L’ocupació mitjana es va situar en el 64,21%, lleugerament per sobre del 64,07% de l’any anterior, mentre que la recaptació total va arribar als 98.085.027,21 euros, gairebé un 6% més que el 2024. L’augment de recaptació s’explica per la presència a la cartellera de molts de més musicals i espectacles com el del Mago Pop, amb un preu superior a l’habitual al teatre.
"Mantenir-nos per sobre dels tres milions d’espectadors confirma la solidesa del sector, capaç de sostenir un alt nivell d’activitat, amb millores destacables en l’assistència a obres en català i a les sales de proximitat, i situa el 2025 com el millor any", va assenyalar ahir Isabel Vidal, presidenta de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca).
Entrades: un regal de moda
L’important per a Vidal és consolidar la xifra dels tres milions d’espectadors, durant tants anys anhelada. "Tot i que siguin només uns 500 espectadors més que l’any anterior, mantenir-se per sobre dels tres milions confirma que l’afició al teatre es manté. Es considera una activitat normalitzada, sana i bona. La qualitat dels artistes i de l’oferta, amb molta autoria catalana, tenen molt a veure en l’èxit del teatre", va afirmar Vidal en declaracions a EL PERIÓDICO. I que s’hagi posat de moda regalar entrades per anar a veure espectacles també va a favor, així com "un descens de les invitacions i de les promocions".
A les sales de proximitat, de menys de 200 localitats, l’evolució ha sigut especialment significativa. La tendència de l’any anterior també es confirma en aquestes sales, terra d’abonament on germinen projectes de nous artistes i companyies. Aquestes sales han passat de 320.209 espectadors el 2024 a 398.428 el 2025, amb un increment important del 24,4%. I la seva ocupació mitjana ha augmentat fins al 64,48%, amb una recaptació de 6.038.699,35 euros.
En català i en castellà
Els espectacles en llengua catalana han registrat el 2025 un major nombre d’espectadors que l’any anterior, fins a arribar a un milió i mig d’espectadors (1.518.636 exactament), un 10% més que el 2024, mentre que el percentatge d’assistència a aquestes funcions ha passat del 44,09% al 48,66%.
El nombre de funcions en català també ha crescut lleugerament: 7.483, un 4,12% més que l’any anterior, el que representa el 56,57% del total de funcions. I és que els espectacles més vistos de 2025 han sigut els musicals Mar i cel al Teatre Victòria, un comiat en gran de Dagoll Dagom; El fantasma de la ópera, al Teatre Tívoli; Improshow, al Teatreneu; El Mago Pop. Nada es imposible, al Teatre Victòria; i L’amor venia amb taxi, de La Cubana al Teatre Romea. Les xifres es mantenen dins d’aquesta fluctuació habitual entre a prop d’un 60% d’obres en català i d’un 40% en castellà.
A les sales de menys de 200 localitats, els espectacles més vistos han sigut Corta el cable rojo, a La Muntaner; la nova producció d’El principi d’Arquimedes, al Texas; Y no quedará ninguno, a la Sala Ars; i dues obres més recuperades a l’Espai Texas Krämig i Ovelles, que confirmen la bona marxa d’aquesta sala de Gràcia inaugurada el 2023 sorgida després de la reconversió de l’antiga multisala del cine Texas en un espai amb cine i teatre.
La previsió per a aquest 2026 és bona. "Tenir més ingressos de taquilla permet arriscar més als productors", diu Vidal. Els aniversaris del Teatre Lliure, del Festival Grec i de la productora Focus junt amb la tornada d’El Mago Pop a partir de l’octubre –com ja va anunciar només es podrà veure el seu xou en sala al Teatre Victòria– prometen continuar animant la cartellera. Però abans arribarà la nova edició del Cap Butaca Buida, un repte cultural que ha arrelat a Catalunya en només dues edicions. La tercera se celebrarà el 21 de març.
El Mago Pop, el fenomen
El Mago Pop és tot un fenomen. Ha fet nombroses funcions dobles des de la seva tornada a Barcelona, especialment aquest Nadal davant la gran demanda d’entrades. L’il·lusionista que somiava amb El Rei Lleó de la màgia ho ha aconseguit. És imbatible en taquilla. No queden gairebé entrades per veure’l aquest gener i el febrer al Victòria, on aquesta temporada acaba funcions el 3 de maig. Tornarà la pròxima. Mentrestant, com ja va anunciar, es dedicarà a preparar la seva primera gira en estadis que s’inaugurarà al Santiago Bernabéu. La data s’ha de confirmar, però les entrades regal ja estan disponibles per veure aquesta estrella del rock de l’il·lusionisme, premi Català de l’Any d’EL PERIÓDICO el 2023.
