Activada la convocatòria de subvencions estatals per rehabilitar patrimoni
El programa 2% cultural té una dotació de 80 milions d’euros per rehabilitar béns d’alt valor
El Programa 2% Cultural de l’Estat per rehabilitar béns d’alt valor patrimonial té en marxa una nova convocatòria. Per tal de donar-lo a conèixer i explicar els recursos estatals que els municipis tenen al seu abast, una seixantena d’alcaldes i tècnics van assistir el dilluns a una reunió informativa amb la Subdelegació del Govern i els Serveis Territorials de Cultura. A la trobada hi van acudir la directora de serveis territorials, Isabel Bernal, i el subdelegat Pere Parramon.
L’exposició tècnica de la convocatòria va anar a càrrec d’Estanislau Vidal-Folch i Joan Capdevila, de l’àrea de Foment de la Delegació del Govern a Catalunya, que van explicar els principals aspectes de la convocatòria, els requisits per concórrer-hi i els criteris de valoració de les sol·licituds.
El programa té una dotació de 80 milions d’euros i treu el pressupost de la Direcció General d’Agenda Urbana i Arquitectura. Poden optar a aquestes ajudes les persones o entitats, públiques o privades sense ànim de lucre, que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores. El termini de presentació de sol·licituds és de 45 dies hàbils a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat, i la tramitació s’ha de fer preferentment per via electrònica.
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 de mòbils en dos minuts
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- Primers treballs per retirar més de 500 tones de sediments que s'acumulen sota la plaça Catalunya de Girona
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»