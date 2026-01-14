Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Activada la convocatòria de subvencions estatals per rehabilitar patrimoni

El programa 2% cultural té una dotació de 80 milions d’euros per rehabilitar béns d’alt valor

La subdelegació del Govern a Girona, en una imatge d’arxiu.

La subdelegació del Govern a Girona, en una imatge d’arxiu. / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Girona

El Programa 2% Cultural de l’Estat per rehabilitar béns d’alt valor patrimonial té en marxa una nova convocatòria. Per tal de donar-lo a conèixer i explicar els recursos estatals que els municipis tenen al seu abast, una seixantena d’alcaldes i tècnics van assistir el dilluns a una reunió informativa amb la Subdelegació del Govern i els Serveis Territorials de Cultura. A la trobada hi van acudir la directora de serveis territorials, Isabel Bernal, i el subdelegat Pere Parramon.

L’exposició tècnica de la convocatòria va anar a càrrec d’Estanislau Vidal-Folch i Joan Capdevila, de l’àrea de Foment de la Delegació del Govern a Catalunya, que van explicar els principals aspectes de la convocatòria, els requisits per concórrer-hi i els criteris de valoració de les sol·licituds.

El programa té una dotació de 80 milions d’euros i treu el pressupost de la Direcció General d’Agenda Urbana i Arquitectura. Poden optar a aquestes ajudes les persones o entitats, públiques o privades sense ànim de lucre, que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores. El termini de presentació de sol·licituds és de 45 dies hàbils a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat, i la tramitació s’ha de fer preferentment per via electrònica.

