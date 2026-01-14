El Centre de la Imatge ja té més de 300.000 fotografies en línia
La plataforma digital s’ha renovat per fer-la més intuïtiva i accessible a tots els públics
INSPAI, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, custodia i gestiona més d’un milió i mig d’imatges de temàtica diversa, procedents de les comarques gironines i d’altres indrets. A dia d’avui, el nombre d’imatges visibles al web és de més de 300.000. Aquest volum creix diàriament per la tasca constant de digitalització, revisió, documentació, descripció i publicació. El portal també permet consultar 47 fons i col·leccions fotogràfiques, amb informació detallada sobre cadascun i amb fotografies de més de mil autors. Per això, el portal web s’ha renovat per fer-lo més accessible i intuïtiu.
El nou lloc web ha reorganitzat i reestructurat els continguts i s’ha creat una nova arquitectura que garanteix una navegació intuïtiva, adaptable a tots els dispositius, amb continguts ben organitzats i jerarquitzats, que faciliten l’accés a les diferents àrees del web —col·leccions, activitats, serveis i recursos digitals—, amb accés directe a la cerca d’imatges.
