La Ludwig Band, The Molotovs i Ven'nus s'afegeixen al cartell de l'Ítaca Sant Joan a l'Estartit
També hi actuaran artistes ja anunciats com Love of Lesbian, Sidonie, La M.O.D.A o 31 Fam
La Ludwig Band, The Molotovs i Ven'nus s'afegeixen al cartell de l'Ítaca Sant Joan a l'Estartit del 2026. El festival empordanès continua desplegant els artistes que passaran per la platja Gran els dies 19, 20 i 23 de juny. Fins ara, s'havien anunciat les actuacions de Love of Lesbian, La M.O.D.A., 31 FAM, Sidonie, Carlos Ares, Barry B, Cupido, Hoonine, Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Ca la Fresca. La Ludwig Band i els britànics The Molotov actuaran el dissabte 20 de juny, mentre que Ven'nus s'afegeix al cartell de la Gran Revetlla, la nit del 23. Les entrades i abonaments ja es poden adquirir a la pàgina web del festival.
La Ludwig Band, prolífics, virtuosos i amb un humor únic, presentaran a l'Estartit el seu nou disc, el cinquè en sis anys, en primícia a l'Empordà. Les noves cançons conviuran amb himnes com 'El meu amor se n’ha anat de vacances' o 'S'ha mort l’home més vell d'Espolla', en una nit al seu territori.
El festival remarca que la banda s'ha consolidat com una de les més estimades del panorama català amb una proposta que oscil·la entre el folk, el pop i el rock, i unes lletres carregades d'ironia refinada. Presentaran el treball més llarg i el més eclèctic de la seva trajectòria, amb tretze cançons entre les quals destaquen 'Millor amb ell', 'On t'has ficat aquesta nit?' o 'Xavier, el tècnic de so'.
The Molotovs, el duet de Londres format pels joves germans Cartlidge, arribarà per primer cop a Catalunya amb un directe contundent i enèrgic. Després de començar tocant al carrer durant la pandèmia, han compartit escenari amb The Libertines, Blondie i fins i tot Sex Pistols. El seu còctel de punk, new wave i garage ha captivat artistes com Paul Weller o Green Day. A l'Estartit oferirant una de les primeres actuacions a l'Estat, presentant el seu esperat primer disc 'Wasted On Youth', que veurà la llum aquest 2026.
La Gran Revetlla de Sant Joan del 23 de juny guanya una nova veu amb Ven’nus, el projecte de Valèria N. Saurí, un dels noms emergents del pop d'autor català. Gairebé cinc anys després de començar el seu projecte musical a la pandèmia, la compositora i productora nascuda a Sabadell s'ha convertit és una exponent de la nova onada de pop català. Ha col·laborat amb Mushka, Xicu o BALMA. Després dels àlbums 'El Naixement' (2021) i 'Bocaterrosa' (2023), Ven'nus arribarà a la platja Gran de l'Estartit amb un nou treball que publicarà aviat.
El festival ha anunciat les noves incorporacions, però remarca que encara es reserva "algun as a la màniga". El Festival Ítaca vol consolidar "encara més el salt qualitatiu del 2025" amb l'edició d'enguany.
Ítaca, Cultura i Acció està organitzat per Link Produccions amb la col·laboració de tots els ajuntaments implicats.
