Meri Yanes estrena diumenge a La Planeta «De caps»

El nou espectacle de PocaCosa Teatre reivindica el poder de les rondalles

Meri Yanes, en un moment de l'espectacle «De caps» / DdG

Alba Carmona

Girona

L’actriu, directora i dramaturga Meri Yanes estrena diumenge a la sala La Planeta de Girona De caps, el nou espectacle de PocaCosa Teatre. La companyia de teatre familiar de la gironina, amb un currículum que inclou espectacles com El carreró de les bruixes, Encantades o Una dent sota el coixí, s’endinsa ara en l’univers de les rondalles catalanes des d’una proposta de proximitat.

Escrit i interpretat per Yanes -que també signa la direcció a mitges amb Arnau Nadal-, De caps reivindica la màgia de la narració oral i la força del teatre per explicar històries que atrapin els oients sense necessitat de grans elements ni suports escenogràfics.

L’espectacle parteix d’una vella rondalla catalana, El drac de la veritat, adaptada a l’actualitat per parlar als petits i grans d’ara de l’amor per la terra, la força de la família i el coratge de reinventar-se.

Diumenge a La Planeta se’n veuran dues sessions, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda.

