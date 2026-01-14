El Mimolet bufa espelmes al ritme del rock de Silverflames a la Mercè
El restaurador Xavier Garcia, que s’autodefineix com a «malalt» d'aquest gènere musical, porta el grup gironí aquest dissabte a la Mercè (20h) per impulsar-lo en la festa del 10è aniversari del restaurant
«Són molt bons i el seu directe és tremend, espectacular». Ho repeteix, ho emfatitza, ben convençut, Xavier Garcia, gerent del Mimolet, «malalt del rock», i fan irreductible dels gironins Silverflame. Tant que amb la celebració del desè aniversari del seu restaurant ha trobat l’excusa perfecta per promocionar-los amb un concert «molt especial» aquest dissabte a la Mercè (20h). «He anat a veure concerts per tot el món, i a ells els vaig descobrir, per casualitat, al Centre Cívic de Corcà el 2023», detalla el també president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, que tenia ganes de donar un cop de mà al grup, amb qui hi té una estreta relació.
Tot plegat ha desembocat en un concert «ple de sorpreses» que arrencarà dissabte a les 20h amb Sergi Estella fent de teloner i tindrà el plat fort a partir de les 21h amb l’actuació de Silverflame i diversos convidats de la talla de Gerard Quintana, Miquel Abras i Lluís Güell. Garcia espera unes 250 persones. Les entrades, que ja estan a la venda, tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir a la plataforma Codetickets.
«Silverflame té el rock com a segell d’identitat, amb un repertori propi que circula entre paisatges psicodèlics, rock d’arrel i intensitat sonora», es pot llegir en el dossier del grup. Es van formar el 2017 i, des d’aleshores, han publicat un parell de discos, First flight (2018) i Fly on (2025). La banda està integrada per la cantant Sheila Endekos, Jep Vilaplana, Jordi Turon, Fran Esquiaga, Javi Galván i Jordi Vila. Quatre dels cinc músics pertanyien a La Banda del Yuyu.
I què hi diu, el grup, a tot plegat? Doncs, òbviament, la motivació és màxima, en proporció amb la gratitud cap a Xavier Garcia. «Quan ens va fer la proposta, ens va sorprendre molt», admet Sheila Endekos, cantant càntabre que ja porta molts anys a Girona, i que quan es va creuar en el camí dels antics integrants de La Banda del Yuyu «ens va donar noves ales per començar un projecte nou des de zero», explica el bateria Jordi Vila. Veuen l’escenari de la Mercè com a «ideal i especial» i detallen que «hem preparat un concert ple de sorpreses i energia, que pensem que serà molt bonic». Sheila hi afegeix, amb un to d’ironia: «esperem estar a l’alçada del lloc, dels convidats i de l’esdeveniment».
El grup toca les seves cançons pròpies, tot i que en els concerts també hi cauen versions «de les nostres influències», com per exemple The Allman Brothers. El seu és un rock sureny amb arrels de blues, molt dels anys setanta. Canten en anglès perquè «per a mi el rock sempre ha sigut en aquest idioma i ja és una manera d’escriure i compondre», diu Endekos.
Tots els membres del grup tenen la seva feina i ningú viu del grup. Apunten que «mai se sap» si algun dia podrien arribar a fer-ho «però tenim una edat i les coses són com són». Admeten que fan pocs concerts -«som una banda elèctrica i busquem fer-los en les condicions adequades»- i esperen que aquest 2026 en caiguin uns quants. De moment els esperen dissabte a la Mercè i al Black Music Festival el mes que ve. Prometen deixar-se la pell a l’escenari per tornar la confiança de Xavier Garcia, que els vol veure triomfar.
