Una sèrie d’Isaki Lacuesta, a la secció oficial de la Berlinale
«Ravalejar», dirigida pel gironí i Pol Rodríguez, és la primera producció espanyola a formar part de l’apartat Special Series del Festival de Berlín
La sèrie d’HBO Original Ravalejar, creada per Pol Rodríguez i dirigida per ell mateix i per Isaki Lacuesta, ha estat seleccionada per formar part del programa oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026, que se celebrarà del 12 al 22 de febrer. L’any 2022, el cineasta gironí ja va competir a la secció oficial de la Berlinale amb la pel·lícula Un año, una noche, en l’edició que Alcarràs, de Carla Simón, va acabar guanyant l’Os d’Or.
Ravalejar és la primera producció espanyola seleccionada per la Berlinale com a part de la secció oficial en l’apartat Special Series. Es tracta, expliquen des del certamen, d’una secció «dedicada al cinema seriat i a la televisió cinematogràfica, i reflecteix la vitalitat i la importància dels formats episòdics en la cultura visual contemporània».
I és que, fins ara, les sèries fetes a l’Estat només havien estat exhibides en el context de mercat audiovisual Berlinale Series Market.
Especulació al Raval
Pol Rodríguez és el creador i codirector de la sèrie, juntament amb Isaki Lacuesta, que ja van fer tàndem en la direcció de la guardonada Segundo premio. Rodríguez dirigeix els sis episodis, dos dels quals en codirecció amb Lacuesta. La producció executiva va a càrrec de la també gironina Sandra Tapia (Arcadia).
Ravalejar està inspirada en les pròpies vivències de Pol Rodríguez. Can Mosques, un restaurant centenari del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tothom, ha de fer front a un desnonament després de caure en mans d’un fons d’inversió. El seu objectiu és buidar l’edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia enfonsa la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable. Però quan decideixen plantar cara amb l’ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada cop més perillosa i per salvar Can Mosques, hauran de creuar límits que mai haurien imaginat.
Hi actuen Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Àvila, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Noa Guillén, Alba Guilera, a més d’actors no professionals.
El thriller ha estat rodat majoritàriament en català, i inclou diàlegs en castellà, àrab, urdú i anglès i té com a escenaris diferents localitzacions de Barcelona.
La sèrie original d’HBO Ravalejar és una producció d’Arcadia, Eter i Supernova en coproducció amb 3Cat i UMEDIA (Bèlgica). Compta amb la participació d’HBO Max, el suport de l’ICEC, CREA SGR i el finançament de la Unió Europea (Europa Creativa MEDIA) i la col·laboració de Filmax.
