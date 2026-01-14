Victòria Pagès i Irene Pujadas al novè Cicle de Ciència-ficció, Fantasia i Terror de Girona
La biblioteca Carles Rahola acollirà del 23 al 30 de gener xerrades sobre el doblatge, la vida extraterrestre i la literatura fantàstica
L’actriu Victòria Pagès, l’escriptora Irene Pujadas i el filòsof i escriptor Bernat Dedéu seran tres dels participants de la novena edició del Cicle de Ciència-ficció, Fantasia i Terror de Girona, que girarà al voltant de temes com el doblatge, la vida fora de la Terra o la relació entre la filosofia i la ciència-ficció. La iniciativa, que se celebrarà a la biblioteca Carles Rahola de Girona del 23 al 30 de gener, comptarà també amb el divulgador científic Joan Anton Català i l’actor de doblatge José Posada.
Promogut per la mateixa biblioteca amb la col·laboració del pòdcast Ningú no és perfecte i l’associació Oci Ficció, el cicle combinarà quatre jornades de xerrades, dues sessions de cinema i una activitat de jocs de taula pensada per al públic infantil i juvenil. Totes les activitats seran gratuïtes i d’entrada lliure.
La programació arrencarà el divendres 23 de gener amb Expedient: Doblatge. Pagès i Posada, una conversa entre l’actriu Victòria Pagès i l’actor de doblatge José Posada sobre el doblatge, el teatre i el procés específic de doblar pel·lícules de terror. Ambdós intèrprets, amb una trajectòria consolidada en el món de la interpretació, han posat veu als personatges de Lorraine i Ed Warren a la saga cinematogràfica Expedient Warren, per exemple.
El dimarts 27 de gener serà el torn del divulgador científic Joan Anton Català, que oferirà la xerrada Primers contactes. L’autor del llibre Hi ha algú, allà fora? hi abordarà la recerca de vida fora de la Terra, els projectes actuals de cerca de vida extraterrestre i les possibles formes de comunicació amb altres civilitzacions.
L’endemà, dimecres, els escriptors Uriol Gilibets i Irene Pujadas protagonitzaran la xerrada Bèsties i presències: La nova fantasia catalana. La sessió se centrarà en la literatura fantàstica contemporània i el fenomen del folk-horror o terror rural català, a partir de Les feres, de Gilibets, i La intrusa, de Pujadas.
El cicle de xerrades acabarà dijous 29 amb una trobada amb el filòsof i escriptor Bernat Dedéu, Filosofia i ciència-ficció: Distopies i odissees, en què plantejarà una aproximació conjunta a la filosofia i la ciència-ficció a partir de la pel·lícula 2001: una odissea de l’espai i de les distopies i utopies pròpies del gènere fantàstic.
Pel que fa al cinema, el dilluns 26 de gener es projectarà Jaws (Tauró), amb motiu del seu cinquantè aniversari, i el divendres 30 de gener es podrà veure Contact. En els dos casos, les projeccions inclouran una presentació prèvia i un col·loqui posterior.
Pel públic infantil i juvenil hi ha prevista una activitat específica, amb una sessió de jocs de taula el dissabte 24 de gener.
