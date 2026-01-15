"A Bathroom Opera" guanya el premi Carmen Mateu del Castell de Peralada
L’obra, guardonada amb 40.000 euros, combina una experiència íntima, immersiva i participativa i està concebuda per adaptar-se a diferents espais
La Fundació Privada Castell de Peralada ha anunciat que A Bathroom Opera és el projecte guanyador de la IV edició del Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance, dedicada enguany a la categoria d’òpera en la modalitat de projecte artístic-educatiu.
El jurat ha distingit aquest projecte concebut i dirigit per Franciska Éry, amb música i disseny sonor de Natalie Szende, escenografia de Basia Bińkowska i visuals i disseny de projecció de Kati Katona.
La proposta ha estat reconeguda per la seva qualitat artística i per la seva capacitat de connectar amb els públics joves a través d’una experiència íntima, immersiva i participativa, concebuda amb vocació d’adaptació a diferents espais i d’itinerància pel territori. El premi està dotat amb 40.000 euros i inclou un guardó de l’artista Santi Moix, confeccionat per la joieria creativa Bagués Masriera.
A Bathroom Opera és una òpera interactiva concebuda com una experiència breu i íntima que proposa un acostament molt proper entre el relat i l’espectador, en un espai quotidià - un bany - que es transforma en escenari. La proposta combina música, imatge i participació per generar una experiència personal i alhora compartida.
El jurat ha reconegut la qualitat artística del projecte i ha valorat que «ofereix una visió innovadora, multidisciplinària i sorprenent del teatre operístic, tot garantint una connexió forta amb cada espectador individual i, alhora, generant una experiència compartida dins de la seva comunitat».
«El Carmen Mateu Young Artist European Award va néixer de l’amor per la música i la dansa que la meva mare, Carmen Mateu, sempre va transmetre. Cada any és un plaer descobrir el talent jove amb un projecte innovador que contribueix a acostar les arts escèniques a noves audiències», afirmar Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada.
Per la seva banda, Oriol Aguilà, director artístic del Festival Perelada, ha declarat que «la vocació del Festival Perelada no només tindrà vida a Peralada, sinó que també es projectarà en itinerància pel territori».
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona