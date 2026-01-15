Reggae per Xics i Los Saxos del Averno, al Black Music Pícnic
Se celebrarà el diumenge 22 de març i també hi serà la Black Music Big Band
Reggae per Xics serà el cap de cartell del Black Music Pícnic, que se celebrarà el diumenge 22 de març al parc del Migdia de Girona. A més de Reggae per Xics, la formació de música familiar de The Penguins, a l'acte més popular del festival també hi actuaran Los Saxos del Averno i la Black Music Big Band. Els tres grups havien d'actuar en l'edició de l'any passat, que es va haver de suspendre a causa de la pluja. Tancarà l'activitat, que comptarà amb diverses food trucks, una sessió de DJ Daddaa, DJ resident de la sala La Mirona.
Després d'anunciar artistes com Ben Harper, The Harlem Gospel Travelers o Morgan, el certamen ha completat avui el cartell de la 25a edició amb tota la programació gratuïta.
En aquesta darrera tanda d'incorporacions destaca el cartell del Hip Hop al Parc, que se celebrarà el 14 de març al parc Central de Girona, amb Babaflow, Vinnie Kairos i Flavia Beaká.
També s'afegeix a la programació del Black Music Festival la saltenca Sweet Marta, que amb The Blues Shakers actuarà el 28 de febrer a l'Ateneu 24 de Juny de Girona; un concert de la Black Music Big Band Junior i el Black Music Choir al Firal de Corçà el 8 de març i UP Quintet, que el 15 de març serà a la plaça Catalunya de Fornells de la Selva.
Genni Knows serà el 21 de març a La Volta de Sant Narcís i la Black Music Big Band Junior el 29 de març al passeig del Mar de Palamós.
