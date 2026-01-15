El Teatre Municipal alça el teló buscant el Sant Greal i amb l’humor macrabre de Martin McDonagh
Després d’estrenar l’any amb un concert de Tarta Relena, el teatre gironí obre l’apartat escènic amb «Les Chevaliers», «La mà» i «Ona»
Després d’obrir l’any amb un preludi musical, el concert de Tarta Relena organitzat amb el festival Neu!, el Teatre Municipal de Girona posa en marxa l'apartat escènic amb tres propostes aquest cap de setmana: La mà, una comèdia en què l’actor Pol López es retroba amb la foscor tarantiniana de Martin McDonagh (La calavera de Connemara); Les Chevaliers de Los Detectives, que obre una nova edició del cicle Paranormals i Ona, un espectacle per a infants de 2 a 5 que combina dansa, objectes i música en directe.
El triplet que obre la programació escènica del Municipal l’encapçala sens dubte La mà, amb el sempre efectiu Pol López. L’intèrpret es retroba amb l’humor macabre i irreverent del dramaturg i director irlandès Martin McDonagh, conegut per films com Amagats a Bruges i Tres anuncios en las afueras i peces teatrals com La reina de la bellesa de Leenane.
A La mà, López interpreta un paio més que tèrbol a qui van tallar una mà de petit. Passats 27 anys, aquella amputació encara l’obsessiona. La recerca d’aquesta extremitat perduda el porta fins a un hotel en poble perdut de l’Amèrica profunda, on s’ha citat amb un parell de traficants de tercera que, per un mòdic preu, asseguren que li tornaran la part del cos que li falta, dissecada, és clar. L’excèntric recepcionista de l’hotel també s’acabarà involucrant en la situació.
Personatges, tots plegats, de gairebé de còmic, de tan absurds, grotescos i amarats de violència física i verbal que, a més de Pol López, interpreten Albert Prat, Mia Sala-Patau i Soribah Ceesay, tots a les ordres de Pau Carrió.
El cicle Paranormals
La mà es veurà divendres (20.00) al Teatre Municipal. I avui (20.00), el teatre dirigit per Elena Carmona enceta el cicle Paranormals, dedicat a l’escena híbrida i els nous llenguatges. Ho farà, però, des de la sala La Planeta, on porta Les Chevaliers, de la companyia Los Detectives.
L’espectacle, coproduït per El Canal de Salt, proposa una relectura contemporània del mite del Sant Greal a través del llenguatge teatral i cinematogràfic. Situa en escena unes cavalleres del nostre temps que, convertides en detectius privats, emprenen una recerca incessant del mític calze de Crist. Com el Perceval del relat medieval, són personatges desorientats que, malgrat no assolir mai l’objectiu, persisteixen sense defallir en una cerca que esdevé, per si mateixa, una manera d’existir.
El cicle, enguany molt marcat per l’humor, continuarà més endavant amb Hospital de Campo (12 de febrer), una altra coproducció d’El Canal, de la companyia empordanesa Societat doctor Alonso; Symphony of horror (26 de març) de Sara Manubens i Bomba va (14 de maig), de Glòria Ribera.
Diumenge serà el torn de la mainada, amb dues sessions d’Ona (11.00 i 16.00), un espectacle de petit format, visual i poètic, signat per Laura Alcalà Freudenthal i La Súbita que, des d’una mirada de joc, es planteja què passaria si poguéssim veure totes les ones que ens envolten.
