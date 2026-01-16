Albert Serra aspira a dos Premis del Cinema Europeu per Tardes de soledad
El film del banyolí opta aquest dissabte al premi al millor documental i pel·lícula
Sirat és candidata a 9 premis, entre ells millor cinta, direcció, guió i actor protagonista
El documental Tardes de soledad, dirigit per Albert Serra, és una de les produccions catalanes destacades als Premis del Cinema Europeu, que es lliuren aquest dissabte a Berlín. El film del cineasta banyolí competeix en la categoria de millor documental europeu i també opta, juntament amb dues produccions catalanes més, Sirat i Olivia y el terremoto invisible, al guardó de millor pel·lícula europea.
La cinta d’Albert Serra concorre al premi de millor documental europeu al costat de Fiume o morte! d’Igor Bezinović, Riefenstahl d’Andres Veiel, Songs of Slow Burning Earth d’Olha Zhurba i With Hasan in Gaza de Kamal Aljafari.
Sirat, del cineasta gallec Oliver Laxe, també aspira a consagrar-se en l'àmbit europeu, amb quatre nominacions principals —millor pel·lícula, millor direcció, millor actor protagonista (Sergi López) i millor guió— i cinc més en categories tècniques. El film, guardonat amb el Premi del Jurat a Canes 2025, arriba a Berlín després d’haver estat nominat als Globus d’Or i d’haver estat finalista en cinc categories als Oscar.
La pel·lícula de Laxe narra el viatge d’un pare i el seu fill que recorren una rave perduda a les muntanyes del Marroc a la recerca de la filla desapareguda, una història que combina drama íntim i exploració sensorial.
En les categories principals, Sirat competeix amb Sentimental Value, del noruec Joachim Trier, així com amb títols de cineastes de primer nivell com Yorgos Lanthimos, Jafar Panahi i Mascha Schilinski. Sergi López s’enfronta a actors com Stellan Skarsgård, Toni Servillo, Mads Mikkelsen i Idan Weiss.
D’altra banda, Olivia y el terremoto invisible, d’Irene Iborra Rizo, representa l’animació espanyola en competir pel premi a millor pel·lícula d’animació, en una categoria molt disputada.
Entre els premis honorífics ja anunciats en aquesta 38a edició dels Premis del Cinema Europeu destaquen el reconeixement a tota una trajectòria per a Liv Ullmann i el Premi al Logro Europeu en el Cinema Mundial per a la directora italiana Alice Rohrwacher.
