La commemoració del centenari del cineasta Pere Portabella connectarà festivals, filmoteques i museus d’arreu del món
La Filmoteca de Catalunya serà el node central del programa amb el fons fílmic i documental del cineasta
El Ministeri de Cultura i el Departament de Cultura han presentat aquest divendres a la Filmoteca de Catalunya el programa ‘Acció Portabella’, un conjunt d’activitats que s’estendran durant el 2026 i el 2027 per commemorar el centenari del cineasta Pere Portabella. La iniciativa, coordinada per Jordi Balló, agrupa projeccions, cicles, exposicions, publicacions i accions acadèmiques i en xarxa, connectant festivals, filmoteques i museus d’arreu del món. Hi participen desenes d’institucions de Catalunya, de l’Estat i internacionals, com el MoMA, que prepara una gran retrospectiva, o el Festival de Màlaga, que projectarà ‘Vampir-Cuadecuc’.
En la presentació, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha situat la Filmoteca com a escenari central de la commemoració: “La Filmoteca és casa de Portabella i és la casa del nostre cinema i és, sens dubte, l’escenari natural per a aquesta celebració col·lectiva.” En la mateixa línia, el director de la Filmoteca de Catalunya, Pablo La Parra, ha remarcat que la proposta vol fugir d’una lectura retrospectiva: “Amb Acció Portabella no presentem un programa sobre Portabella, sinó un programa orgullosament portabelleà, indisciplinat, transversal i compromès. No és una commemoració nostàlgica, és un gest col·lectiu, viu i obert.”
Balló, per la seva banda, ha reivindicat el format de treball en xarxa i el caràcter compartit de la iniciativa: “Jo em sento coordinador, no comissari, d’aquesta acció i crec que és una diferència important per entendre el que anem a fer.” La filla del cineasta, Carol Portabella, també ha posat l’accent en aquesta idea i ha traslladat el missatge del seu pare: “El que és important i fonamental és que jo no sigui el protagonista, el protagonista són els altres.”
Entre les entitats participants previstes de moment hi ha set filmoteques i arxius cinematogràfics, catorze museus i centres d’art i cultura i una desena de festivals i cicles, amb un pes destacat d’organismes internacionals. Entre els grans noms hi figuren el MoMA de Nova York, el Museo Reina Sofía de Madrid, l’Eye Filmmuseum d’Amsterdam o la Cinemateca Portuguesa, a més de festivals com el TIFF Cinematheque (Toronto) o el Jeonju International Film Festival.
En l’àmbit estrictament cinematogràfic, el programa situa la Filmoteca de Catalunya com a node central pel dipòsit del fons fílmic i documental de Portabella, completat el 2025, i preveu que el 2027 hi aculli una exposició temporal amb materials inèdits i activitats híbrides com seminaris i sessions expandides. També hi participarà la Filmoteca Española, la Filmoteca de Andalucía, la Cinemateca Portuguesa, l’Eye Filmmuseum i el Národní filmový Archiv de Praga i la Filmoteca de Zaragoza. En aquest capítol, la directora de la Filmoteca Española, Valeria Camporesi, ha anunciat que la Filmoteca de Catalunya i la Filmoteca Española demanaran a la Federació Internacional d’Arxius Fílmics (FIAF) "que organitzin cicles i retrospectives del cinema de Pere Portabella a tot el món".
El programa incorpora també accions vinculades a museus i centres d’art. El Reina Sofía planteja un cicle i un seminari de pensament al voltant de l’obra del cineasta, mentre que a Catalunya s’hi preveuen iniciatives al MNAC, el CCCB, el MACBA, el Museu Tàpies, la Fundació Joan Miró, la Fundació Joan Brossa, el Museu del Cinema, el Museu del Joguet de Catalunya o el Museu de l’Empordà, entre d’altres. També hi consten propostes de la Fundació Vila Casas i la participació de Tabakalera (Donostia).
En l’apartat internacional, el MoMA dedicarà una gran retrospectiva a la filmografia de Portabella el 2027 i el programa també s’inscriu en marcs com Europalia a Bèlgica, amb projeccions a la Cinematek de Brussel·les i una activitat acadèmica vinculada a estudiants de la UCLouvain.
Pel que fa a festivals, el Festival de Màlaga farà el 2027 una projecció de ‘Vampir-Cuadecuc’ i una taula de debat, i coeditarà amb Galàxia Gutenberg el llibre ‘Conversaciones con Pere Portabella’, d’Esteve Riambau. També hi ha propostes de cicles com el TIFF Cinematheque (Toronto), el Courtisane Festival amb la Cinematek de Brussel·les, el Jeonju International Film Festival, L’Alternativa o el D’A, entre d’altres.
L’eix acadèmic inclou un congrés universitari internacional titulat ‘Portabella, el cinema i la fi de l’art’, liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona, amb participació prevista d’estudiosos de diferents universitats catalanes, espanyoles i internacionals. En paral·lel, hi haurà col·laboracions docents associades a activitats com les de l’Eye Filmmuseum en un cicle amb la Universitat d’Amsterdam.
Una de les fites comunes del programa serà el “gest global compartit” de l’11 de febrer del 2027, data del centenari, amb la projecció d’una pel·lícula de Portabella en cinemes independents i cineclubs d’arreu del món. En aquest àmbit, s’implicarà la Federació Catalana de Cineclubs i la Federació Internacional de Cineclubs, i hi haurà iniciatives concretes en sales i centres culturals d’Europa.
