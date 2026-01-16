La festa de les crispetes arriba als Ocine de Girona, Platja d'Aro i Blanes
Per celebrar el dia mundial d'aquest producte, els espectadors podran dur el seu recipient de casa aquest dilluns 19 i omplir-lo per només 3 euros
Els espectadors que aquest dilluns 19 de gener vagin a alguna de les tres sales del circuit Ocine (Girona, Platja d'Aro i Blanes) podran omplir el seu propi recipient dut de casa amb crispetes salades per només tres euros. Les sales han de posar cada vegada més imaginació per atraure públic i, en aquest cas, la cadena gironina aposta per una iniciativa inèdita a l'Estat i que s'inspira en d'altres de similars dutes a terme als Estats Units. Tot plegat per celebrar que dilluns és el dia Mundial de les crispetes de blat de moro: "Tu el portes i nosaltres te l'omplim", diu l'eslògan publicitari d'una acció amb vocació de fer-se viral i acostar el públic més jove al cinema.
La promoció té alguns condicionants, com ara que no es podran portar bosses de plàstic, i que els recipients han de ser rígids i passar per un arc de dimensions 30x30 centímetres. Tampoc es podran reomplir els pots i únicament se serviran crispetes salades. La idea és que aquesta curiosa iniciativa reactivi l'assistència un dilluns laborable, i més sortint de les recents festes de Nadal, aprofitant també els atractius que ofereix la cartellera aquests dies. Es mantenen en cartell títols potents com la tercera entrega d'"Avatar", "Nuremberg", "Zootropolis 2", "El médico 2" i "Anaconda", que ja fa algunes setmanes que estan en projecció, i han entrat en força "La asistenta" o, des d'avui, "28 años después. El templo de los huesos" i "El hombre menguante".
Ocine és la tercera cadena d'exhibició cinematogràfica més important d'Espanya, l'única amb capital 100% de l'Estat, i es gestiona des de Girona per la família Agustí, que històricament ja havien dut a la ciutat els cinemes Catalunya i el teatre Ultònia. En els darrers mesos han obert noves sales a Vigo i Lleida, i aquest 2026 n'estrenaran un altre a Sabadell amb capacitat per a 800 espectadors. A més a primers de desembre van estrenar al seu equipament de Blanes la primera sala 4D-Emotion de la província, on les projeccions es poden seguir amb efectes immersius, visuals, sonors, sensitius i de moviment. S'hi continua projectant la tercera part d'"Avatar" amb gran èxit i durant les festes de Nadal les localitats s'han esgotat en gairebé totes les sessions.
