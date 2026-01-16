El Pintor Rock portarà dotze hores de punk-rock al Palau de Fires de Girona
El Drogas, The Toy Dolls i Segismundo Toxicómano encapçalen el cartell del Bonus Track, la versió itinerant del festival
El festival Pintor Rock portarà a Girona clàssics del punk-rock com El Drogas, The Toy Dolls i Segismundo Toxicómano en una jornada amb dotze hores de música. Serà el dissabte 7 de març al Palau de Fires de Girona, en un Bonus Track del festival, és a dir, en la seva versió itinerant. Comptarà també amb Kaotiko, Los De Marras o El Último Ke Zierre, a més de Josetxu Piperrak, líder del mític grup de punk Piperrak; Envidia Kotxina i Disaster Jacks.
Després de tres anys d’aturada, el Pintor Rock va tornar l’octubre passat a Reus amb una trentena de grups repartits en tres dies. Enguany recupera també el seu format itinerant, Bonus Track, que l’any 2024 va exhaurir les entrades per a les seves edicions a l’Hospitalet de Llobregat i Durango.
Durango, al País Basc, repetirà com a escenari del Bonus Track el 18 d’abril i s’hi incorpora Girona. Segons detallen a les xarxes socials els promotors que han llogat les instal·lacions de Fira de Girona, en la primera fase de venda d’entrades, quan encara no es coneixia ni un nom del cartell, ja es van vendre les primeres 2.000 entrades disponibles.
En total, seran nou actuacions, des del migdia fins a la mitjanit, amb l’objectiu d’omplir el recinte firal de Girona, plenament consolidat com a espai per als concerts i festivals de gran format a la capital.
I és que, a banda del Pintor Rock, pels propers mesos el Palau de Fires té previstos els soncerts de Camela (2 de maig), que repetiran escenari després d'actuar-hi el 2024, i de Morad (8 de maig), en aquest cas programat pel festival Ítaca.
