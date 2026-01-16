Una setantena de treballs opten als Premis Carles Rahola de Comunicació Local de Girona
La premsa escrita és la categoria que té més candidatures en una edició que augmenta la dotació econòmica dels guardons
Un total de 69 treballs, presentats per 68 participants aspiren a guanyar algun guardó dels XVII Premis Carles Rahola de Comunicació Local. La categoria de premsa escrita torna a ser la més concorreguda, seguida molt de prop per la fotografia de premsa, mentre que l'àmbit digital, la ràdio i la televisió mantenen una participació més moderada. Aquesta 17a edició arriba marcada per un increment del 20% en la dotació econòmica dels premis. Els guardons, que convoquen la Diputació de Girona i el Col·legi de Periodistes, es lliuraran el 26 de febrer a l'Auditori de Girona.
Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local tenen com a objectiu reconèixer la tasca de la professió periodística a les comarques gironines i fomentar la creativitat informativa en qualsevol format, àmbit i estructura. Organitzats per la Diputació i la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, els guardons se subdivideixen en set categories, a les quals se suma la beca que atorga l'Ajuntament per fomentar la recerca sobre la història del periodisme, que aquest any ha quedat deserta.
La premsa escrita lidera el nombre de candidatures, amb 26 treballs presentats per tretze periodistes. La segueix ben a prop la categoria de fotografia de premsa, que ha rebut 24 imatges signades per dotze professionals. En tercer lloc, se situa la informació digital, amb set propostes elaborades per setze persones.
Pel que fa als mitjans audiovisuals, el Premi Miquel Diumé al millor treball en ràdio ha comptat amb cinc programes, mentre que la categoria de televisió ha rebut quatre treballs. La comunicació institucional, amb tres propostes, completa el conjunt de categories. El millor projecte de comunicació periodística, aquest any, ha quedat desert.
Una de les novetats destacades d'aquesta edició és l'augment de la dotació econòmica dels guardons. Totes les categories han passat de 1.000 a 1.200 euros, mentre que el premi al millor projecte de comunicació periodística s'ha incrementat fins als 2.400 euros.
Els noms dels guanyadors es donaran a conèixer durant l'acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc el dijous 26 de febrer, a les vuit del vespre, a l'Auditori de Girona. Prèviament, al llarg del mes de febrer, se celebrarà la XIV Setmana dels Rahola, amb un programa d'activitats obertes al públic centrades en la comunicació i l'actualitat.
