El cicle d'humor Sonats arribarà a Palafrugell i Santa Cristina

Amb la sala Las Vegas de Sant Feliu com a epicentre, comptarà amb Tortell Poltrona, Carles Sans, Charlie Pee i «El Brujo»

El pallasso Tortell Poltrona. / Andie Franco

Alba Carmona

Girona

Tortell Poltrona, Carles Sans, José Corbacho, Charlie Pee i Rafael Álvarez El Brujo passaran per la nova edició del Sonats, el cicle de comèdia de la Costa Brava, que creix en escenaris i estils. Amb la Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols com a epicentre, el festival s'expandeix enguany als teatres de Palafrugell i Santa Cristina d'Aro, amb programació de març a juny.

Sota el lema «Som d'aquells que riuen fort, però també riuen bé —amb consciència, amb companyia i amb llibertat», l'organització busca oferir un espai on «desconnectar de la quotidianitat per connectar amb nosaltres mateixos».

El cartell l'encapçala el pallasso Tortell Poltrona, que a Post-Clàssic presenta un recull dels millors números de la seva trajectòria artística.

Amb un estil més provocador, Leo Bassi oferirà un recorregut per la seva trajectòria com a exponent d'un humor transformador, mentre que l'ex-Tricicle Carles Sans se suma al cartell amb Per fi me'n vaig!, una peça teatral sobre les activitats que ens diuen que cal fer quan ens jubilem.

Rafael Álvarez «El Brujo», en una imatge promocional. / DdG

També passaran pel cicle noms plenament consolidats, com José Corbacho, Txabi Franquesa o el polifacètic Rafael Álvarez El Brujo.

La nova fornada de còmics catalans també tindrà presència a Sonats, amb noms com Charlie Pee, Clara Ingold o Marc Sarrats i Sergio Arrospide, que s'endinsen en l'absurd de la psicologia humana.

El cartell es tanca amb la sàtira d'Alba Segarra i Godai Garcia, que retraten amb enginy la idiosincràsia entre el món rural i l'urbà, i amb Andrés Torres, un mestre a l'hora de trobar humor en la quotidianitat.

La música -amb humor, és clar- també tindrà espai a Sonats, amb un concert de Joan Colomo i la Radiofórmula, una proposta irreverent que revisita grans èxits atemporals a la seva manera.

