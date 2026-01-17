Enric Pladevall i Dolors Puigdemont exposen a Les Bernardes de Salt
«Temples del zenit» i «Arrels» centren el nou cicle d'exposicions del centre cultural, «Terra»
DdG
Els artistes Enric Pladevall, amb l’exposició Temples del zenit, i Dolors Puigdemont, amb Arrels, protagonitzen el nou cicle d’exposicions de Les Bernardes de Salt, Terra. Es tracta del primer bloc del cicle Aither. El que omple l’ànima, que es podrà veure al centre cultural de Salt al llarg de l’any.
El bloc dedicat a la Terra, que es podrà visitar fins al 28 de febrer, explora com l’art contemporani se serveix de la Terra per denunciar la precària situació ambiental, per reivindicar el retorn a la connexió entre els humans i per explorar conceptes com la identitat o les arrels.
En la presentació, celebrada divendres, hi van participar Joaquim Roca, diputat de la Diputació de Girona; Pere Parramon, subdelegat del govern espanyol a Girona; Robert Fàbregas, coordinador de la Casa de Cultura Les Bernardes de la Diputació de Girona, M Isabel Bernal, directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat a Girona; Cristina Alarcon, alcaldessa de Salt; i Dolors Puigdemont i Enric Pladevall, artistes.
