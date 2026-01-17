"Sirat" aconsegueix cinc Premis del Cinema Europeu
El banyolí Albert Serra no aconsegueix guanyar cap dels dos premis als quals optava pel seu documental "Tardes de soledad"
Redacció
La noruega Valor sentimental, el drama de Joachim Trier sobre el retrobament d’un director de cinema absent i les seves dues filles, una d’elles actriu, ha guanyat sis guardons en la 38a cerimònia dels premis de l’Acadèmia del Cinema europeu, celebrada a Berlín aquest dissabte. Sirât, d’Oliver Laxe, ha aconseguit cinc trofeus després de ser candidata en nou apartats. Cap pel·lícula espanyola havia guanyat tants guardons europeus. S'ha fet amb els de millor disseny de producció, millor so, muntatge, direcció de càsting i direcció de fotografia.
Tardes de soledad, la pel·lícula sobre la tauromàquia del director banyolí Albert Serra, no ha obtingut el beneplàcit del públic present a l’auditori berlinès -s'ha pogut sentir algun xiulet-, que ha aclamat l’elecció del documental Fiume o morte!, del croat Igor Bezinovic, sobre la invasió de la seva ciutat, Rijeka, per les tropes italianes liderades per l’escriptor Gabriele D’Annunzio.
L’Olívia i el terratrèmol invisible, la pel·lícula catalana d’animació dirigida per Irene Iborra que concorre als Gaudí i els Goya, també estava entre les aspirants, però ha sigut la francesa Arc, de Ugo Bienvenu, la guanyadora en aquesta categoria.
