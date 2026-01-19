Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Auditori acull l'estrena de l'espectacle "Homenatge a Gato Barbieri"

El recital està liderat pel contrabaixista Horacio Fumero i compta amb noms destacats com Rita Payés i Guillermo Calliero

L'espectacle &quot;Homenatge a Gato Barbieri&quot; que tindrà lloc a l'Auditori de Girona el divendres.

Redacció

Girona

Aquest divendres 23 de gener, l'Auditori de Girona acollirà l'estrena a comarques gironines de l'espectacle Homenatge a Gato Barbieriuna proposta liderada pel contrabaixista Horacio Fumero que compta amb noms destacats com Rita Payés i Guillermo Calliero

Més de 50 anys després de la seva arribada a Europa, el juliol de 1973 al Festival de Jazz de Montreux, amb Gato Barbieri, el contrabaixista Horacio Fumero ha volgut retre un particular homenatge al músic que va ser el seu mentor i que ha estat una llegenda del jazz internacional des de la seva identitat argentina. Una proposta que arriba a la Sala de Cambra aquest divendres 23 de gener, a les 20.30 h, amb un quintet que representa l'excel·lència que atresora la nova generació del jazz a casa nostra, amb noms com Rita Payés, Guillermo Calliero, Antonio Mazzei i Juan R. Berbín. 

Sota el títol De Isoca a Gato, el programa recupera la part més folklòrica i essencial dels discos on Fumero va participar tocant el charango -els mítics Chapter One i Chapter Two-, i també ofereix un conjunt de peces pròpies inspirades en l'obra de Gato Barbieri i les versions d'alguns dels seus temes més emblemàtics. 

Les entrades per l 'espectacle es poden adquirir a través del web de l'equipament.

Xerrada prèvia

Abans de l'actuació, a les 19 h, el periodista musical Pere Pons oferirà una conferència prèvia a la Sala Petita de l'equipament al voltant de la trajectòria i l'obra de l'argentí Gato Barbieri, així com el seu vincle musical amb el contrabaixista Horacio Fumero.

