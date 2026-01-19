L'empordanès Ernest Prana inicia a Bescanó la seva gira en solitari
El músic ha presentat el treball "Torno a Casa", que també interpretarà al Teatre Mundial de La Bisbal d'Empordà el 18 d'abril i a sales de Manresa, Reus i Barcelona
El músic empordanès Ernest Prana va actuar ahir al vespre al Teatre de Bescanó, amb un primer concert que va donar el tret de sortida a la gira de sales per presentar el seu primer disc en solitari, Torno a Casa (La Sucursal, 2025).
Prana té programats sis concerts de la gira, amb una segona parada a les comarques gironines, concertament el 18 d'abril al Teatre Mundial de La Bisbal d'Empordà. La resta de recitals programats els té a Manresa, Reus i Barcelona.
Els sis concerts de la gira significaran la posada en marxa de la nova etapa musical d’Ernest Prana, que després d’una etapa vivint i fent música a Madrid de la mà de Sony Publishing, torna a Catalunya i publica un disc íntegrament en català. Torno a Casa recorre el seu procés vital sense filtres, amb dotze cançons senzilles que parlen de la vida quotidiana, amb lletres sinceres i properes. Un recorregut que va començar el març del 2024 amb la publicació de Que el viatge sigui llarg ft. Sara Roy, la cançó que el va impulsar a reconnectar amb les arrels, i que culmina amb Torno a Casa, el tema inèdit que dona nom a l’àlbum -produït per Tato Latorre-.
Amb aquest àlbum, Ernest Prana es consolida com una de les veus emergents del pop en català. Ho fa després d’un 2025 en què ha aconseguit exhaurir entrades a tots els concerts de la seva primera gira de sales, ha començat a sonar a les ràdios musicals del país i ha iniciat també una etapa televisiva a TV3. A més, durant tot aquest temps, acumula més de 280.000 seguidors a les xarxes socials.
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- Els Mossos de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Juanjo Requena: «El president del Girona em va venir a fitxar al menjador de casa»
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners