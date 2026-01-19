Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'empordanès Ernest Prana inicia a Bescanó la seva gira en solitari

El músic ha presentat el treball "Torno a Casa", que també interpretarà al Teatre Mundial de La Bisbal d'Empordà el 18 d'abril i a sales de Manresa, Reus i Barcelona

El concert d'Ernest Prana al Teatre de Bescanó.

El concert d'Ernest Prana al Teatre de Bescanó. / Alèxia Camó.

Redacció

Redacció

Bescanó

El músic empordanès Ernest Prana va actuar ahir al vespre al Teatre de Bescanó, amb un primer concert que va donar el tret de sortida a la gira de sales per presentar el seu primer disc en solitari, Torno a Casa (La Sucursal, 2025).

Prana té programats sis concerts de la gira, amb una segona parada a les comarques gironines, concertament el 18 d'abril al Teatre Mundial de La Bisbal d'Empordà. La resta de recitals programats els té a Manresa, Reus i Barcelona.

Els sis concerts de la gira significaran la posada en marxa de la nova etapa musical d’Ernest Prana, que després d’una etapa vivint i fent música a Madrid de la mà de Sony Publishing, torna a Catalunya i publica un disc íntegrament en català. Torno a Casa recorre el seu procés vital sense filtres, amb dotze cançons senzilles que parlen de la vida quotidiana, amb lletres sinceres i properes. Un recorregut que va començar el març del 2024 amb la publicació de Que el viatge sigui llarg ft. Sara Roy, la cançó que el va impulsar a reconnectar amb les arrels, i que culmina amb Torno a Casa, el tema inèdit que dona nom a l’àlbum -produït per Tato Latorre-.

El concert d'Ernest Prana al Teatre de Bescanó el diumenge.

El concert d'Ernest Prana al Teatre de Bescanó el diumenge. / @DANIELALBERTOSFOTOGRAFIA

Amb aquest àlbum, Ernest Prana es consolida com una de les veus emergents del pop en català. Ho fa després d’un 2025 en què ha aconseguit exhaurir entrades a tots els concerts de la seva primera gira de sales, ha començat a sonar a les ràdios musicals del país i ha iniciat també una etapa televisiva a TV3. A més, durant tot aquest temps, acumula més de 280.000 seguidors a les xarxes socials.

TEMES

