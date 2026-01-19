Olga Morote Ribas publica un segon llibre d'articles al Diari de Girona
La docent i escriptora presenta "Les nits i els dies" aquest dimecres a la Biblioteca Carles Rahola de Girona
Les nits i els dies és el títol del llibre en el qual Olga Morote Ribas recull els articles que va publicar al Diari de Girona entre 2012 i 2021. És el segon volum similar de l'escriptora i docent, que el 2013 ja va aplegar a Després de tot (Curbet Edicions) els articles publicats al diari entre finals de 2005 i finals de 2012.
La mateixa Olga Morote Ribas (Barcelona, 1957) i el poeta i divulgador cultural Lluís Lucero Comas, autor del pròleg de Les nits i els dies (El Punt Volat), presentaran el volum aquest dimecres 21 de gener, a dos quarts de set de la tarda, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Dissabte 24, al migdia, faran el mateix a la Biblioteca Maria Corominas de Cassà de la Selva.
En el prefaci del llibre, Olga Morote Ribas concreta que hi ha reunit 84 articles publicats durant nou anys al Diari de Girona: "Representa moltes nits i molts dies, molts dies i moltes nits de treball i dedicació personals. Ha pagat la pena". Entre aquests articles, Morote destaca els tretze que va publicar "entre el desembre del 2012 i el desembre del 2013, que els podeu trobar al començament del llibre i que, sota el títol genèric 'Amb ulls gironins', van quedar finalistes als V Premis Carles Rahola de Comunicació Local 2014, en la categoria de premsa escrita".
Olga Morote Ribas va col·laborar amb Diari de Girona entre 2005 i 2021, i hi va publicar cent setanta-quatre articles "en els quals he escrit amb total llibertat sobre tot allò que he cregut oportú, sempre des de la meva mirada".
En aquest sentit, Lluís Lucero Comas apunta en el pròleg sobre els textos de Morote que "ens acompanyen amb mà suau i passa ferma pels corriols que van de les experiències més íntimes i personals -la desaparició d'un ésser estimat o d'una figura admirada, la reducció dels contactes sovintejats amb la família o algunes amistats, les felices retrobades- fins a aquelles que ens afecten com a societat -les guerres injustes, les migracions forçades, la desmemòria, les crisis sanitàries i econòmiques, les desigualtats incomprensibles-. Molt sovint sota l'aixopluc depuratiu i protector de la cultura en tots els seus vessants: exposicions, festivals, efemèrides, novetats bibliogràfiques, activitats literàries, representacions teatrals (...) Endinseu-vos en la seva lectura; us puc assegurar que en són balsàmics i profunds els beneficis".
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- Els Mossos de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Juanjo Requena: «El president del Girona em va venir a fitxar al menjador de casa»
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners