Rafa Sánchez, l’arquitecte de la música
L'exlíder de La Unión porta el seu espectacle "Biografia" a l'Auditori de Girona
La sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona va ser dissabte a la nit l’escenari de l’actuació de l’exlíder de La Unión, Rafa Sánchez que ara es troba de gira presentant el seu espectacle més personal batejat com a «Biografia».
Fa poc més de 40 anys, el món de l’arquitectura va perdre un arquitecte, però per sort el món de la música va guanyar un artista. Rafa Sánchez va prendre, quatre dècades enrere, la decisió de deixar els estudis d’arquitectura quan en la seva vida se li va creuar «un llop». D’aquesta manera el cantant introdueix el seu espectacle musical titulat «Biografia», dues hores on es despulla personal i musicalment per repassar i compartir amb el públic la seva trajectòria vital. D’aquell Hombre Lobo en Paris amb la que va aconseguir la popularitat i amb la que va arrancar la seva actuació a Girona fins a l’actualitat, Rafa Sánchez va canviar construir edificis, pavellons o cases aparellades per construir una meritòria trajectòria amb cançons que han marcat tota una generació.
Després de saludar amb un «Bona nit Girona» vestint un elegant smoking i arrancar aplaudiments fins i tot abans de fer presència a l’escenari, Rafa Sánchez va interpretar els seus èxits més coneguts corejats en diverses ocasions per un públic totalment entregat i va introduir també algunes peces composades en solitari. A «Biografia» es despulla en molts sentits. Revelant i reconeixement obertament l’addicció que havia tingut durant la joventut amb l’heroïna -dedicant-li fins i tot una cançó- i altres drogues, l’accident de moto que va patir quan tenia 27 anys i que per poc no va provocar que formés part de l’anomenada generació dels 27 -aquella que integren diverses celebritats musicals morts prematurament a aquesta edat- o la proclamació de la seva homosexualitat a una edat més madura.
Al llarg de dues hores van sonar èxits com Sildavia, Más y Más, Ella es un volcán, Vivir al Este del Edén, Maracaibo... tot plegat una simfonia vital acompanyada dels records des de la seva infantesa fins a assolir una maduresa plena en tots els sentits i un homenatge a tota una generació que l’ha acompanyat sempre fidelment.
