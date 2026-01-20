Entrevista | Quimo i Fortuu creadors de Kundit Girona
«Hi ha frustració entre la gent de Girona que es dedica a la música»
"Vèiem que a Barcelona es movien moltes coses i dèiem que seria guai fer-ho a Girona, crèiem que podria funcionar"
La Sala La Mirona acollirà dissabte vinent un nou festival de música, Kundit Girona, que aposta decididament pel talent emergent i local. Els organitzadors volen que Kundit no sigui només un concert, sinó una plataforma, un espai de connexió i un altaveu per al talent que queda fora dels grans circuits. Els músics Quimo (Quim Meléndez) i Fortuu (Roger Fortuny) són dos dels ideòlegs i promotors del projecte.
Per què cal ajudar els nous grups? Si són bons ja se’n sortiran, i si no, és que no eren prou bons.
Això és el que ens passava a nosaltres. Dius, hòstia, vaig a fer-ho, i si ho faig bé, doncs ja sonarà la flauta. Però resulta que no és així de senzill, si vols que la teva música soni i arribi a més gent, per una banda has de fer la música bé i per un públic en concret, has de fer-la mitjanament bona. El que passa és que hi ha també el problema de la difusió.
Això és el que falta a Girona?
Vèiem que a Barcelona i per allà sí que muntaven molts esdeveniments i era molt més fàcil crear comunitat. Tenen zones on trobar-se uns artistes amb altres, on poder descobrir nova gent, etc. Aquí a Girona no hi havia aquest espai per poder-ho fer. La idea va sortir una mica d’aquí, d’aquesta frustració que hi ha entre la gent de Girona que es dedica a la música. Sempre estem parlant que ens falta un lloc per poder trobar-nos tots i fer pinya els uns amb els altres. Entre una cosa i altra vam dir, vinga, provem-ho, i això és el que farem dissabte.
Parles amb un, parles amb l’altre i trobes que tothom diu una mica el mateix. Ens hem d’ajudar entre tots i així farem créixer tot això
Vostès dos són músics, cadascun amb els seus temes, la seva carrera i les seves inquietuds. Tot i així s’han unit per a Kundit?
Tots dos fem música urbana, així que el problema l’hem viscut en primera persona. Vèiem que a Barcelona es movien moltes coses i dèiem que seria guai fer-ho a Girona, crèiem que podria funcionar.
Interpreto que no és només un festival, això de dissabte a La Mirona?
Hem trobat un lloc on trobar-nos, on fer pinya. En ser de Girona i dels voltants, tots fem una mica el mateix rotllo de música. Parles amb un, parles amb l’altre i trobes que tothom diu una mica el mateix. Ens hem d’ajudar entre tots i així farem créixer tot això. Tothom té el mateix punt de vista, que falta un lloc i que depèn una mica de nosaltres fer pujar el moment musical gironí.
Les administracions no ajuden prou la música emergent, que ho hagin de fer els músics pel seu compte?
Tampoc hem investigat gaire perquè, és clar, a més a més de cada projecte musical, cadascú també té els seus merders i feines.
Anem a la part pràctica. Això com va? Qualsevol músic o grup es posa en contacte amb vostès, i avall?
Això de dissabte és una mica un primer tast per veure com funciona, a veure si la gent realment hi dona suport. Si funciona, la idea és crear una segona, tercera edició a les que dur nous artistes. Tothom de Girona que faci música ens pot escriure. De fet, a alguns els hem hagut de dir que aquesta edició ja la tenim tancada i els tindrem en compte per a la següent.
És igual el tipus d emúsica i la llengua, l’important és que sigui de Girona o dels voltants. L’objectiu és crear aquesta comunitat per arribar a més gent i que els músics siguin més coneguts
Qualsevol mena de música?
La primera edició l’hem fet més estil música urbana, però estem oberts a qualsevol.
I en qualsevol llengua?
Sí, exacte. L’important és que sigui de Girona o dels voltants. L’objectiu és crear aquesta comunitat per arribar a més gent i que els músics siguin més coneguts. A la llarga potser farem un cartell amb alguns músics més coneguts, però alhora donarem l’oportunitat a algú que estigui començant, que estigui en el punt que estem nosaltres ara. El públic ve a veure el més conegut, i de rebot, coneixen els altres.
El problema no serà que els grups de música gironins més veterans no acaben de retirar-se mai i no deixen espai als nous?
Això passa tant a nivell gironí com arreu. Passa a tots els concerts, a totes les festes majors de Catalunya. Però també s’entén, perquè els que munten els esdeveniments, els ajuntaments i d’altres, contracten grups que els asseguren que portaran públic.
A la llarga potser farem un cartell amb alguns músics més coneguts, però alhora donarem l’oportunitat a algú que estigui començant, que estigui en el punt que estem nosaltres ara
Que Sopa de Cabra passen dels seixanta...
Sí, sí, però clar, al final és això que li dèiem.
Diguin-los que es retirin, d’una vegada.
Ara els trucarem (riuen). No, el cas és que, encara que tinguin cent anys, mentre portin públic ja li va bé a qui munta el concert. En canvi, l’objectiu d’això de Kundit Girona és voler donar suport als músics emergents, descobrir nous talents... i portar públic.
Hi ha públic per això?
Creiem que sí. Falta donar aquesta empenta, que és el que intentem, perquè a banda dels concerts, intentem fer una jornada atractiva per al públic, amb tot d’activitats, DJs... Es tracta d’anar allà amb la mentalitat que puc descobrir algú que m’agradarà.
La gent de certa edat, com aquest fotògraf i jo mateix, entendrem que el que es porta avui és la música urbana?
No sé si ho entén o no, però tampoc és -amb tots els respectes-, el target.
Això ha sonat a plantofada.
(Riallada) Volem dir que aquest esdeveniment està enfocat a gent jove i al que escolta la gran majoria de gent jove. Hi ha de tot, fins i tot qui escolta música clàssica, però la gran majoria de gent d’ara escolta música urbana.
