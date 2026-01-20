El Sax-O-Rama reivindica la versatilitat del saxo a Olot i Banyoles
La vuitena edició del festival aterra a les comarques gironines els concerts de Neal Sugarman i el trio Jamaica Sax Explosion
La vuitena edició del festival Sax-O-Rama i el seu particular homenatge a la versatilitat del saxòfon aterra aquesta setmana a Olot i Banyolesamb els concerts de Neal Sugarman, col·laborador d’artistes com Eric Clapton o Amy Winehouse, i de Jamaica Sax Explosion, respectivament.
El Torín d’Olot acull aquest divendres el concert de Neal Sugarman & The Soul Birds. El músic de Boston pujarà a l’escenari acompanyat de tres grans músics de casa nostra: Dani Baraldés a la guitarra, Víctor Puertas a l’orgue i Anton Jarl a la bateria. El nord-americà és reconegut tant com a intèrpret com a productor per la seva contribució al so Daptone, un segell distintiu que combina autenticitat, calidesa analògica i esperit retro.
Pel que fa a Jamaica Sax Explosion, que actuarà dissabte a l’Ateneu de Banyoles, és un triplet de saxos de luxe format per Pere Miró, Irene Reig i Megumi Masaku, del grup anglès Top Cats. Dani Nel·lo, com a ideòleg i director artístic, i Pere Miró, com a arranjador i director musical, han preparat un espectacle que reivindica els saxofonistes que van escriure i definir el saxofonisme en l’ska i el rocksteady, a través d’una revisió dels instrumentals clàssics de figures com Roland Alphonso, Tommy McCook, Sammy Ismay, Val Bennett, The Upsetters o Lester Sterling.
Com a prèvia, Miró oferirà divendres La classe va a concert, una activitat gratuïta i oberta a tothom en què repassarà la història de la música jamaicana a partir dels anys cinquanta i algunes de les grans llegendes del saxòfon.
Una desena d'actuacions en vuit sales catalanes
La vuitena edició del festival Sax-O-Rama se celebra del 22 de gener a l’1 de febrer amb una desena d’actuacions en vuit sales de tot Catalunya, en el que vol ser un tribut al saxòfon en tots els seus gèneres i formes. El tret de sortida del festival serà aquest dijous 22 de gener amb un concert de la Barcelona Big Blues Band a la sala Paloma de Barcelona. A més d'Olot i Banyoles, farà parada a Badalona (25 de gener); Palau Solità i Plegamans ((30 de gener); Viladecans (31 de gener); i Cambrils i Barcelona (1 de febrer).
