Tradueixen al català els haikus de la misteriosa Suzuki Shizuko, la «poeta fantasma», gràcies al festival Pepe Sales
La dinovena edició convidarà del 24 de gener al 4 de febrer a la redescoberta d’una autora especialment incòmoda per a la societat japonesa pel seu passat com a esclava sexual durant la Segona Guerra Mundial Mundial
El festival Pepe Sales de Girona ha propiciat la primera traducció al català dels haikus de la misteriosa poeta Suzuki Shizuko (Tòquio, 1919 - ?). Mogut sempre per la reivindicació i la redescoberta de creadors maleïts, el certamen dedica la dinovena edició, que se celebrarà del 24 de gener al 4 de febrer, a una autora japonesa tan desconeguda dins i fora del seu país que se la coneix com la «poeta fantasma». Alguns l’han batejada també com la «poeta prostituta», pel seu passat com a panpan girl, és a dir, les esclaves sexuals dels soldats americans durant l’ocupació del Japó.
Aquest cop, però, fa un pas més, i a més de cinc dies d’activitats relacionades amb una autora de la qual ens han arribat ben poques coses més enllà de dos llibres de poesia en què parla, sense tabús, del desig, el sexe o les drogues, el Pepe Sales també ha fet possible que es publiqui una edició trilingüe -en japonès, català i castellà- dels seus versos.
«És un personatge entre el mite i la realitat», reconeixen Consol Ribas i Lluís Llamas de La Penyora Cultura, l’associació que impulsa el festival, sobre Suzuki Shizuko, de qui no se sap on ni quan va morir, perquè als 35 anys va desaparèixer. S’intueix que no era de classe humil, perquè tenia formació, i que les circumstàncies de la Segona Guerra Mundial la van dur a fer de ballarina en un cabaret per als soldats aliats a la ciutat de Gifu. Allà es va enamorar d’un soldat afroamericà i, acabat el conflicte, va patir molt de rebuig social. La poesia li va servir de refugi.
En aquesta ocasió els promotors del Pepe Sales han trobat la complicitat de la comunitat japonesa que viu a les comarques gironines, articulada entorn de l’Associació Cultural Japonesa de Girona i l’acadèmia d’idiomes Som Japó, que ha estat clau per a la traducció que ara publica l’editorial Lapislàtzuli. Seguint la línia japonesa que el segell publica des de fa anys, ara arriba a les llibreries La poeta panpan girl. Haikus, que recull els versos de Suzuki Shizuko en la versió original japonesa i les corresponents traduccions al català i castellà, signades per 54 alumnes de l’acadèmia gironina.
Una de les seves representants és Arisa Okura, que destaca que la poeta no forma part del discurs acadèmic: «Encara ara és un personatge desconegut i incòmode, però pels seus versos queda clar que va viure una època molt difícil sense renunciar als seus principis».
Per la seva banda, l’editor Jon López de Viñaspre celebra la «feliç carambola» que ha permès recuperar una veu silenciada, un treball a quatre, perquè a més de l’editorial, del festival i de Som Japó, també hi ha tingut molt a veure el professor i investigador Jaime Lorente, el primer a traduir al castellà alguns dels 7.000 haikus de Suzuki Shizuko.
«Quan ens va arribar la proposta ens va captivar el personatge, però sobretot la seva poesia acarnissada i subversiva, perquè crea bellesa a partir d’una vida molt inclement des d’una veu moderna i vibrant», assegura l’editor sobre una autora que va ser capaç de trencar la rigidesa del haiku en la forma, desbordant la mètrica clàssica, i en el fons, anant més enllà de la contemplació de la natura per abordar, amb la ploma, les seves passions i addiccions.
Propostes inèdites i gratuïtes
Com és habitual, el programa del festival s’inspirarà en la japonesa per oferir propostes artístiques de diverses disciplines, totes inèdites i gratuïtes, i dues jornades de pensament dedicades al rol de la dona en temps de conflicte.
Ho farà amb l’ajut altruista d’un centenar d’artistes, amb una llista que inclou músics com Smoking Bambino, la ballarina Sol Picó, la pintora Assumpció Mateu i cineastes com Jordi Esteva, Christophe Farnarier o Albert Serra, que tot i el reconeixement internacional, no ha deixat mai d’aportar anualment un curt per al festival.
El Pepe Sales arrencarà dissabte 24 al Centre Cultural La Mercè, epicentre del festival, amb la inauguració de les exposicions de pintura i fotografia, que es podran visitar fins al 4 de febrer. Seguirà el 25 amb una matinal de cinema al Truffaut, amb Utena, la chica revolucionaria, i el 26 amb una conferència de Jon López de Viñaspre dedicada a la poeta.
El dia gran del festival serà la gran gala en directe del 27, amb propostes de músic, exhibició de sabre japonès, humor o dansa.
El 28 serà el torn del festival de curtmetratges inèdits i el 29, d’un debat obert amb Carme Feliu, de l’acadèmia Nipponia; Iván Salavedra, Valèria Pedrosa i Yuko Kato com a ponents.
