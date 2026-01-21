El Bar del Teatre de Salt enceta el 2026 amb una exposició, comèdia i música
Obre l'any amb cicles consolidats, com el Manicòmic, i a partir del febrer recupera les activitats literàries
El Bar del Teatre de Salt enceta el 2026 amb una exposició, poesia i música per continuar consolidant la programació estable que ha anat desplegant els últims temps amb la col·laboració d’agents i entitats de la vila.
Aquest dijous 22 s’inaugurarà la nova exposició del fotògraf Martí Artalejo, Metamorfosis. L’endemà, divendres 23, arribarà la quarta edició del Manicòmic de Salt, amb les entrades exhaurides: una nit de comèdia amb quatre monologuistes conduïda per Aleix Cabarrocas i Ester Bertran. El cicle ha anat guanyant públic i, al llarg de les edicions, ha comptat amb humoristes com Xavi Daura, Albert Floyd, Vanessa Valero, Oye Sherman, Irene Minovas o Andrea Farina.
El dissabte 24 de gener serà el torn del Salt Soul Club, que arriba a la tercera edició amb una sessió de ball i música soul a càrrec dels DJ residents Catsoul i Edgar Soulsona, acompanyats d’un DJ convidat. I el diumenge 25 s’estrenarà El Digestiu, un nou cicle de música en directe a les 6 de la tarda, que s’obrirà amb el concert de Sant Rocs. El programa preveu sis sessions i culminarà el 21 de juny, coincidint amb el Dia de la Música, amb un últim concert al pati del Teatre.
El Manicòmic, el Salt Soul Club i El Digestiu formen part de la programació mensual del Bar del Teatre i tindran continuïtat els mesos vinents. A partir del febrer també tornarà La Metxa, el micro obert de poesia i text, que arribarà a la tercera edició.
En l’àmbit literari, el 19 de febrer el bar acollirà la presentació d’Els arbres no s’ho mereixen, el debut del periodista del Diari de Girona Pol Estrada, que ja va per la segona edició. I el 26 de febrer es presentarà Prosa de combat, de Manuel de Pedrolo, amb la participació de Júlia Ojeda, Manel Vidal i Eva Rigau.
Aquestes presentacions serviran de punt de partida per recuperar el cicle Sopar amb Autor, una proposta que ja es va impulsar el 2025 i que es reprèn aquest 2026. Durant el març, el cicle continuarà cada dijous amb trobades amb autors com Pep Prieto (Rosita), Estel Soler (Aquest tros de vida), Montse Albets (Només terra, només pluja, només fang) o Miquel Berga.
Des de l’organització assenyalen que la taquilla inversa es manté com una peça clau per fer viables les activitats i reforçar el caràcter comunitari del projecte.
- La llevantada en directe: Preocupació a Girona per la crescuda de l'Onyar
- Girona demana als comerços propers a l'Onyar que tanquin i que els veïns pugin dels baixos pugin a plantes superiors per la llevantada
- L'alcalde de Blanes expulsa Rosa Aladern de l'equip de govern
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Protecció Civil demana restringir la mobilitat a peu i en vehicle a Girona en la zona més propera a l’Onyar
- La llevantada deixa prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà
- Les imatges de l'Onyar i el Ter plens d'aigua