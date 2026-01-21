Roger Vilà Padró sobre 'Hortoneda': "Volia fer un homenatge a aquelles relacions de parella que duren dècades"
L’escriptor mostra la seva satisfacció per haver guanyat el 45è premi de novel·la Just Manuel Casero
L’escriptor Roger Vilà Padró (Sentmenat, 1968) ha publicat ‘Hortoneda’ (Univers) que arriba aquesta setmana a les llibreries. Avalada pel jurat de la 45a edició del premi Just Manuel Casero, la novel·la posa el focus en la història d'en Bernat i la Bàrbara, que comparteixen una vida tranquil·la fins al moment en què a ella el món se li comença a fer feixuc. És llavors quan emprenen un viatge amb la intenció de trobar un racó per perdre-s’hi. L’autor diu que tenia ganes de parlar d’una qüestió que creu que apareix poc als llibres: les relacions llargues i estables. “Volia fer un homenatge a aquelles relacions de parella que duren dècades i que funcionen”, sosté, “sembla que pel fet que no hi hagi conflicte, ja no se'n pugui parlar”.
En aquest cas, l’autor deixa clar que el punt d’inflexió és “l’encaix de la parella amb el món”, que impacta sobretot en la Bàrbara, una de les protagonistes, i la porten a prendre una sèrie de decisions que acaben portant l’argument a un lloc molt concret. L’escriptor també reconeix que quan escriu necessita parlar d’allò que el “preocupa”, “l’amoïna” i que, en certa manera, li crea “conflicte”.
Amb arrels al Vallès i al Priorat, Vilà fa més de trenta anys que viu a la comarca de la Selva. El 2013 va aparèixer la seva primera obra, la novel·la ‘Marges’, que va rebre una bona acollida per part de la crítica. Després de publicar tres llibres de poesia: ‘Tot esperant la riuada’ (2015), ‘El pes’ (2017) i ‘L’infern’ (2021), ara torna a la narrativa amb ‘Hortoneda’.
Per l’escriptor, el fet d’haver guanyat el guardó és una “satisfacció”, ja que reconeix que avui en dia no és “fàcil” dedicar-se a la literatura. “Hi ha molta gent que escriu i hi ha moltes obres”, sosté, “el Just Manuel Casero és un premi amb un prestigi on hi ha un jurat que premia realment les obres que li han agradat, i en el món de suspicàcies en què vivim, m’hi sento còmode”.
'Hortoneda' es va imposar com a novel·la guanyadora de la 45a edició del premi de novel·la curta Just Manuel Casero que es dona anualment per les Fires de Sant Narcís. Una edició en la qual es van presentar 44 obres de “molta qualitat” segons el jurat que també, per primera vegada, va reconèixer dos finalistes 'ex aequo': Benet Salellas i Ramon Macià.
El jurat estava format per Mita Casacuberta, Josep Maria Fonalleras, Imma Merino, Cristina Masanés, Eva Vàzquez i Jordi Gispert (amb veu però sense vot). Els guardons estan convocats per la Llibreria 22 de Girona i garanteixen la publicació de l'obra del guanyador amb l'editorial Univers a part d'un premi de 2.000 euros. Els finalistes tenen un premi de 500 euros.
