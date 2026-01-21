La revista 'Vogue' dedica un número especial a Barcelona
Per primera vegada, Barcelona és protagonista de la ‘Bíblia de la moda’, que presenta al món l’efervescència social i cultural de la ciutat
Laura Estirado
La revista Vogue coneguda com la Bíblia de la moda dedica un número especial a "la ciutat de l’any": Barcelona. Coincidint amb l’any en què la capital catalana serà Capital Mundial de l’Arquitectura 2026 i en ple Any Gaudí, la icònica publicació ofereix una sèrie de continguts que esdevenen una veritable carta d’amor a la ciutat, amb temes que retraten l’efervescent escena cultural, així com el seu teixit econòmic i social.
Segons Inés Lorenzo, directora de Vogue Espanya: "Barcelona és un vocable amb la capacitat d’entabanar una comunitat creativa internacional ansiosa per formar part de la seva història... Tots coincideixen a celebrar aquesta efervescència que sorgeix dels seus carrers i barris emblemàtics –també, i en especial, dels perifèrics–. La ciutat dels prodigis és, en ple Any Gaudí, Capital Mundial de l’Arquitectura per la Unesco i aquí comença un retrat dels seus espais i de l’estela d’aquesta espurna que encén una màgia impossible d’emular, niada a les més autèntiques de les seves arestes".
Destacades personalitats
En portada, un editorial en què intervé un equip de destacades personalitats de la indústria de la moda del moment, la top Lulu Tenney, musa de Chanel i favorita dels dissenyadors internacionals, fotografiada per Sebastián Faena i amb estilismes de Harry Lambert, capturant alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat: la Pedrera, el Barri Gòtic, el Walden 7 i la Casa Vicens.
La moda de portada s’acompanya d’un text de l’escriptora barcelonina Leticia Sala, en què descriu què és Barcelona per a ella: "Podria crear un mapa emocional només assenyalant els seus barris. Les Tres Torres, on vaig néixer. Les Corts, on vaig donar a llum. El Carmel, sempre en pendent, gairebé laberíntica, allà on es va donar una amistat per a tota la vida. La Sagrada Família, l’etern projecte inacabat, on vaig bressar la meva filla fins a aconseguir adormir-la. El Raval, amb la seva llum tan rectilínia, l’últim home dolent".
En aquest número especial, a la venda des del 20 de gener, els continguts estan relacionats amb la capital catalana. Inclou cartera amb els nous noms de la jove comunitat creativa de la ciutat, entrevistes a la dissenyadora Zoe Oms, continguts sobre galeries i artistes com la compositora Rita Payés, la urbanista María Buhigas, un reportatge dedicat a les editorials independents i una íntima sessió fotogràfica de Sebastián Faena a la família de Lluna Paiva i l’empresari Pablo Bofill.
