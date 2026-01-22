Exposaran a la Casa Natal de Dalí un biombo excepcional de quan l’artista tenia dinou anys
L’obra, d’estètica oriental, va ser adquirida el 2024 en una subhasta pel Museu Reina Sofía de Madrid, que l’ha restaurant i la prestarà temporalment a Figueres
Un biombo excepcional, d’estètica oriental i pintat per un jove Salvador Dalí, s’exposarà per primera vegada a Figueres. Pintat pel geni empordanès l’any 1923, quan només tenia dinou anys, va pertànyer durant dècades a la seva germana, Anna Maria Dalí, i estava en mans privades fins que l’any 2024 la va adquirir l’Estat espanyol en una subhasta. La peça, gairebé inèdita, s’exposarà a Casa Natal de Dalí temporalment, a partir del 26 de març i fins al setembre, després que el Centre d’Art Reina Sofia de Madrid l’hagi restaurant.
El biombo és una peça singular dins la producció primerenca de l’artista, tant pel seu format poc habitual -Dalí va aprofitar un antic biombo del seu pare per una obra que combina la pintura i les arts decoratives- com pels motius d’inspiració oriental. Reflecteix un moment d’intensa experimentació i d’obertura a influències internacionals, amb una iconografia exòtica, molt en voga a principis del segle XX.
Anna Maria Dalí el va conservar durant molts anys, fins que el 1964 el va vendre a l’artista i col·leccionista Joan Abelló, per finalment, acabar en una col·lecció particular. El 2024 va sortir a subhasta i va ser adquirit per 50.000 euros per l’Estat, per formar part del fons del Museu Reina Sofia, que té una important col·lecció daliniana.
Aquesta obra, una estructura de 155 x 218 cm formada per quatre plafons, permet aproximar-se a un Dalí jove, inquiet i en plena recerca d’un llenguatge propi, així com a un Empordà de principis de segle.
És justament aquesta època la que vol fer lluir la Casa Natal, que sumarà temporalment al seu relat museològic i gràfic sobre els orígens creatius de l’artista aquest biombo, fins ara molt desconegut.
L’Ajuntament de Figueres, juntament amb el Museu Reina Sofía i la Fundació Gala-Salvador Dalí, han presentat aquest dijous a Madrid l’exposició del biombo, que anirà acompanyada d’un catàleg amb textos de l’historiador de l'art Ricard Bru i de la regidora de Cultura, historiadora de l’art i gran coneixedora de l’artista, Mariona Seguranyes. Totes les parts han celebrat la col·laboració institucional que ha permès adquirir i preservar l’obra.
En l’acte, que va tenir lloc al Círculo de Bellas Artes de Madrid coincidint amb la Fira de Turisme Fitur, la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, ha aprofitat per presentar l’altre gran projecte expositiu que acull Figueres aquests dies: la mostra temporal del Teatre-Museu dedicada a La Madonna de Portlligat, que fins al 22 de febrer permet veure un oli espectacular que feia set dècades que no es veia a l’Estat.
