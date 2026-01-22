Premis de Hollywood
‘Sirat’ serà per partida doble a la festa dels Oscars del 15 de març
La pel·lícula d’Oliver Laxe aconsegueix la nominació en les categories de millor pel·lícula internacional i millor so i ‘Los pecadores’ arrasa amb 16 candidatures
Rafael Tapounet
La festa de la producció espanyola ‘Sirat’ es prolongarà almenys fins al pròxim 15 de març. Aquell dia, la pel·lícula dirigida per Oliver Laxe serà present, i per partida doble, a la gala de la 98a edició dels premis Oscar que se celebrarà al Dolby Theatre de Los Angeles després d’haver guanyat la nominació en les categories de millor pel·lícula internacional i millor so. ‘Sirat’ segueix així els passos de ‘La sociedad de la nieve’, de J. A. Bayona, que el 2024 va obtenir una doble candidatura en els apartats de millor pel·lícula internacional i millor maquillatge i perruqueria (al final, no va aconseguir cap dels dos premis).
No ho tindrà fàcil el film de Laxe per emportar-se a casa l’estatueta. Entre els seus rivals en l’apartat de pel·lícula internacional figuren títols de tant pes com la brasilera ‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho, que l’11 de gener ja va guanyar el Globus d’Or a la millor pel·lícula en llengua no anglesa, ila noruega ‘Valor sentimental’, de Joachim Trier, que aquest dissabte passat es va imposar a ‘Sirat’ enels premis de l’Acadèmia del Cine Europeu. Completen el quintet de finalistes la producció francesa ‘Un simple accidente’, dirigida per l’iranià Jafar Panahi, i la sud-coreana ‘No hay otra opción’, de Park Chan-wook. En la categoria de millor so s’enfrontarà a ‘F1. la película’, ‘Frankenstein’, ‘Una batalla tras otra’ i ‘Los pecadores’. Quasi res.
La pel·lícula de Ryan Coogler ‘Los pecadores’ lidera la carrera cap a l’Oscar amb 16 nominacions, seguida de la que es considerava la gran favorita, ‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson, amb 13. Per darrere apareixen ‘Frankenstein’, ‘Marty Supreme’ i ‘Valor sentimental’, totes amb nou candidatures.
