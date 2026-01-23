Llums, efectes visuals, olor i sabors per redescobrir la música de John Cage
Una vintena de músics protagonitzaran divendres 30 a l’Auditori de Girona l’estrena de «Cage Reload», un espectacle multisensorial que actualitza l’obra d’un compositor «incòmode» però de referència
Llums, efectes visuals, olors i fins i tot sabors embolcallaran l’estrena, divendres 30, a l’Auditori de Girona de Cage Reload. I’ve got a secret, un projecte immersiu i escènic que s’acosta a l’obra del compositor John Cage des d’una mirada contemporània. Una vintena de músics en escena actualitzaran en un format multisensorial l’obra d’una «figura incòmoda per a la música clàssica», però que va introduir conceptes «clau per a la història de la música del segle XX, com l’escolta activa i la idea que qualsevol so, fins i tot els que no es consideren música, pot ser incorporat al discurs musical», explica Joan Bagés, impulsor del grup Morphium Ensemble, el pinyol del projecte Cage Reload.
Morphium Ensemble és un grup de música contemporània i experimental creat fa més de deu anys, centrat en músiques acadèmiques que incorporen l’electrònica. Amb una vintena de músics de tot Catalunya en plantilla, aborda projectes en formats diversos que ha dut a països com França, Estònia, Suècia i al setembre, també al Japó.
En el cas de la trilogia Reload, són tres projectes que prenen com a punt de partida un concert per a piano i orquestra, però que modificant el material original amb tècniques contemporànies, com la música electrònica i els visuals.
El primer, Mozart Reload, es va fer a Tortosa en coproducció amb el Palau de la Música Catalana. Aquest segon, Cage Reload, està coproduït amb Ameba Associació Cultural i parteix del concert per a piano preparat i orquestra de cambra de Cage.
I és que el compositor és també l’inventor del piano preparat, un piano al qual s’introdueixen elements com gomes o peces de fusta entre les cordes per distorsionar el seu so, fins a convertir-lo gairebé en un instrument de percussió. «Pot semblar una figura estrambòtica, però Cage és un referent per a artistes molt diferents i fa una música accessible», insisteix Bagés.
Cage Reload compta amb la participació de tres formacions musicals. Morphosis Ensemble, Neopercusion, referent internacional en el camp de la percussió contemporània, i l’Ensemble Flaixback, amb Thomas Pénanguer a l’apartat de visuals, aportant una dimensió escènica i visual essencial a l’experiència.
El piano preparat anirà a càrrec del francès Jean-Pierre Dupuy, secundat per Laia Armengol i Joan Bagés, aquest darrer també responsable de la composició i la música electrònica. També hi participaran la mezzosoprano Anna Tobella i la concertino Ariadna Padró, tots sota la direcció d’Àlex Sansó.
Completaran l’experiència màquines d’olor, per reforçar la idea de paisatge sonor de Cage, i també un aliment per despertar el sentit del gust de l’espectador.
Prèvia amb el Conservatori
L’estrena de Cage Reload. I’ve got a secret divendres vinent a l’Auditori s’inscriu dins de El Generador, el cicle de música experimental de Girona. Com a prèvia, aquest divendres la plaça Independència ha estat l’escenari d’una acció artística oberta al públic protagonitzada pels alumnes del Conservatori de Girona. Van interpretar dues peces icòniques de John Cage, 4’33’’ i Imaginari Landscape nº4.
