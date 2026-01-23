S'exhaureixen les entrades pel concert de Joan Dausà al festival Strenes de Girona
El cantant inicia la seva gira el pròxim 25 d'abril amb l'actuació al pavelló de Fontajau
S'exhaureixen les 6.000 entrades disponibles pel concert de Joan Dausà al festival Strenes. El cantant inicia la seva gira amb aquesta actuació al pavelló de Fontajau, que feia més de quatre anys que no acollia un concert multitudinari. Serà el 25 d'abril. Dausà presentarà el seu nou disc 'Immortals', el cinquè de la seva carrera i que es publicarà a la primavera. Els organitzadors han destacat que el recital comptarà "amb una posada en escena a l'altura de les grans ocasions" i suposarà "un salt endavant" en la trajectòria de l'artista. L'Strenes se celebrarà entre el 27 de març i el 3 de maig, i comptarà també amb les actuacions de la Ludwig Band, Manu Guix, Lax'n'busto, Els Amics de les Arts, Luz Casal o Maria Arnal, entre altres.
Després de gairebé dos anys sense oferir concerts de gran format, Joan Dausà iniciarà la seva gira amb una actuació al pavelló de Fontajau de Girona, en el marc del festival Strenes. El certamen ha anunciat aquest divendres que ja s'han exhaurit les 6.000 localitats que es van posar a la venda.
Dausà presentarà el seu cinquè disc, "Immortals", que es publicarà a la primavera. Els organitzadors del festival han ressaltat que el concert comptarà amb una posada en escena que, tècnicament i visualment, "estarà a l'altura de les grans ocasions". "L'actuació vol oferir una experiència única per viure, justament, moments immortals que quedin en el record per sempre", han subratllat.
El cantant arribarà a Girona després d'assolir, el 2024, reptes com omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Palacio de Vistalegre de Madrid. El pavelló de Fontajau feia més de quatre anys que no acollia un concert multitudinari. Per aquest escenari van passar grups com Estopa, Sopa de Cabra, Joaquín Sabina, El Canto del Loco o La Oreja de Van Gogh.
La catorzena edició del festival Strenes se celebrarà entre el 27 de març i el 3 de maig. A més de Dausà, també hi actuaran artistes com Els Amics de les Arts, Lax'n'busto, Buhos, Macaco, Ferran Palau, Maria Arnal, la Ludwig Band, Manu Guix, Dan Peralbo, Pastora o Guillem Roma, entre d'altres.
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència