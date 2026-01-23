El sopranista Bruno de Sá debuta diumenge a Ibercamera Girona
El cantant brasiler, amb tessitura de soprano, interpretarà a l’Auditori àries d’òperes del Barroc
El sopranista Bruno de Sá debuta aquest diumenge a Ibercamera Girona. Acompanyat de la flautista i directora Dorothee Oberlinger i l'Ensemble 1700, el cantant brasiler, amb tessitura de soprano, portarà a l’Auditori de Girona un programa basat en les àries de les òperes de compositors barrocs com Scarlatti, Bononcini, Corelli o Händel que van tractar la temàtica pastoral.
Tot i que se’l sol definir com a sopranista, ell insisteix que és un soprano: «Has de cantar el que la teva veu et permeti cantar, sense tenir en compte si ets home o dona. Aquesta és la premissa de la classificació vocal. Si tu ets soprano, has de cantar partitures de soprano».
Nascut l'any 1989 a Sao Paulo, va ser durant la seva formació musical que va descobrir que tenia una veu amb tessitura de soprano, perquè a diferència del contratenor, De Sá té una veu més aguda, fins i tot quan parla.
Posteriorment es va traslladar a Europa per desenvolupar una carrera internacional que l'ha dut a guanyar el primer premi del Concurs Maria Callas, a participar al festival de Bayreuth o actuar a laTorre Eiffel de París amb l'Orquestra Nacional de França i Cristian Măcelaru davant de 100.000 persones.
