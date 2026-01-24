Arrenca el cicle Hammerklavier amb un recital de Cinzia Bartoli
La nova edició ha programat sis concerts amb artistes de prestigi reconegut com Ingmar Lazar, i joves promeses, com Schuyi Wang
Sota la direcció de Carles Lama i Sofia Cabruja, el cicle de piano Hammerklavier arrenca a Girona un any més amb sis recitals que combinaran pianistes consagrats i joves promeses. La reconeguda pianista italiana Cinzia Bartoli encetarà demà el primer concert a l’Auditori Viader, lloc on tindran lloc cada diumenge la majoria dels recitals, exceptuant el de Schuyi Wang, que actuarà a l’Espai Bulthaup.
Bartoli interpretarà obres de Chopin, Ravel i Piazzolla. Precisament, el 2023 en va registrar l’obra completa de Ravel per al segell Centaur Records.
El segon concert tindrà lloc l’1 de febrer i comprendrà obres de Beethoven, Chopin i Scriabin a càrrec d’Ivan Petrovic-Poljak, un dels joves talents pianístics més destacats de Croàcia. Ha actuat com a solista amb orquestres com la Zagreb Philharmonic, l’Orquestra de Radio France i els Sofia Soloists.
El jove talent Daniel Bartomeu interpretarà el 8 de febrer un repertori amb Liszt, Mompou i Rachmaniov. Jove talent català, ha actuat en escenaris com el Carneige Hall de Nova York i l’Ehrbar Saal de Viena.
El 15 de febrer serà el torn de Christoph Soldan, pianista alemany polifacètic, que interpretarà obres d’Scarlatti, Schumann i Liszt. Des del 2007 també treballa com a director en concerts de Bach i Mozart.
El francès Ingmar Lazar farà el seu concert el 22 de febrer amb Chopin, Liszt i Mendelssohn. Lazar ha actuat en sales de prestigi internacional com el Concertgebouw d’Amsterdam, l’Herkulessaal de Munic, el Mozarteum de Salzburg o el Rudolfinum de Praga.
L’últim recital anirà a càrrec de Schuyi Wang, jove talent xinesa que interpretarà Chopin, Liszt i Granados. Ha guanyat més de 20 premis internacionals, entre els quals el premi del WPTA Competition de Madrid (2023).
Projecte educatiu
Paral·lelament a la programació de concerts, el projecte Hammer-Educa continua creixent i expandint-se per les comarques gironines. Aquesta iniciativa apropa el pianisme professional a escoles de música i conservatoris mitjançant concerts pedagògics, trobades amb alumnes i experiències formatives directes amb pianistes en actiu.
