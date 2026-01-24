Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arrenca el cicle Hammerklavier amb un recital de Cinzia Bartoli

La nova edició ha programat sis concerts amb artistes de prestigi reconegut com Ingmar Lazar, i joves promeses, com Schuyi Wang

La pianista Cinzia Bartoli, que encetarà el cicle Hammerklavier.

La pianista Cinzia Bartoli, que encetarà el cicle Hammerklavier. / Cedida

Redacció

Redacció

Girona

Sota la direcció de Carles Lama i Sofia Cabruja, el cicle de piano Hammerklavier arrenca a Girona un any més amb sis recitals que combinaran pianistes consagrats i joves promeses. La reconeguda pianista italiana Cinzia Bartoli encetarà demà el primer concert a l’Auditori Viader, lloc on tindran lloc cada diumenge la majoria dels recitals, exceptuant el de Schuyi Wang, que actuarà a l’Espai Bulthaup.

Bartoli interpretarà obres de Chopin, Ravel i Piazzolla. Precisament, el 2023 en va registrar l’obra completa de Ravel per al segell Centaur Records.

El segon concert tindrà lloc l’1 de febrer i comprendrà obres de Beethoven, Chopin i Scriabin a càrrec d’Ivan Petrovic-Poljak, un dels joves talents pianístics més destacats de Croàcia. Ha actuat com a solista amb orquestres com la Zagreb Philharmonic, l’Orquestra de Radio France i els Sofia Soloists. 

El jove talent Daniel Bartomeu interpretarà el 8 de febrer un repertori amb Liszt, Mompou i Rachmaniov. Jove talent català, ha actuat en escenaris com el Carneige Hall de Nova York i l’Ehrbar Saal de Viena.

El 15 de febrer serà el torn de Christoph Soldan, pianista alemany polifacètic, que interpretarà obres d’Scarlatti, Schumann i Liszt. Des del 2007 també treballa com a director en concerts de Bach i Mozart.

El francès Ingmar Lazar farà el seu concert el 22 de febrer amb Chopin, Liszt i Mendelssohn. Lazar ha actuat en sales de prestigi internacional com el Concertgebouw d’Amsterdam, l’Herkulessaal de Munic, el Mozarteum de Salzburg o el Rudolfinum de Praga. 

L’últim recital anirà a càrrec de Schuyi Wang, jove talent xinesa que interpretarà Chopin, Liszt i Granados. Ha guanyat més de 20 premis internacionals, entre els quals el premi del WPTA Competition de Madrid (2023).

Projecte educatiu

Paral·lelament a la programació de concerts, el projecte Hammer-Educa continua creixent i expandint-se per les comarques gironines. Aquesta iniciativa apropa el pianisme professional a escoles de música i conservatoris mitjançant concerts pedagògics, trobades amb alumnes i experiències formatives directes amb pianistes en actiu.

