Toni Mira explora el vincle entre ritme, emoció i moviment a «Tempo»
El coreògraf porta avui al Teatre Municipal de Girona un espectacle amb set joves ballarins provinents de diverses disciplines i set músics
El coreògraf Toni Mira porta avui al Teatre Municipal de Girona Tempo, una exploració de la relació entre ritme, emoció i moviment. Set joves ballarins i set músics pugen a escena per explorar com els diferents ritmes musicals ens afecten emocionalment i com aquestes emocions es transformen en moviment.
L’espectacle parteix d’una investigació personal del coreògraf, que convida el públic a deixar-se contaminar per l’energia i la mirada de les noves generacions de ballarins, connectant el cos amb la imaginació i la memòria, evocant vivències i situacions emocionals associades a gèneres com el bolero, el vals o el jazz.
Amb una llarga trajectòria marcada pel diàleg entre dansa, espai i música, el Premi Nacional de Dansa ha integrat a Tempo un procés creatiu col·lectiu, on, partint d’una estructura inicial de l’autor, els intèrprets aporten el seu llenguatge i imaginari. La joventut del repartiment respon a la voluntat del coreògraf de dialogar amb una generació formada en múltiples disciplines —del clàssic al contemporani, del hip-hop al ioga o el mètode Feldenkrais— i d’obrir el procés creatiu a una coreografia col·lectiva, en què Mira aporta el coneixement de l’espai i el temps i deixa que els ballarins hi incorporin el seu propi llenguatge.
Mira hi reprèn una figura recurrent en la seva trajectòria coreogràfica: el moviment en cascada, una successió de gestos que es despleguen com si es tractés d’una cronofotografia, aquelles imatges primitives que intentaven analitzar el moviment abans de l’aparició del cinema.
No serà l'única oportunitat de veure un espectacle de Mira en els propers mesos a Girona, perquè el 28 de febrer serà l’artista convidat de l’Auditori, dins el cicle de diàleg amb l’edifici amb motiu del vintè aniversari de l’equipament.
