Arrenca el festival Pepe Sales amb exposicions, dansa i haikus
La dinovena edició, dedicada a la poeta Suzuki Shizuko, s’allargarà fins al pròxim 4 de febrer
El Festival Pepe Sales de Girona va arrencar ahir la seva dinovena edició dedicada a la misteriosa i desconeguda poeta de haikus Suzuki Shizuko (Tòquio, 1919-?) i en què participaran més de cent artistes.
El Centre Cultural La Mercè serà l’epicentre del festival, on ahir va tenir lloc la inauguració a càrrec del delegat del govern a Girona, Pere Parramon, i d’un dels organitzadors, Lluís Llamas. L’acte comptarà amb una desena d’artistes, la performance d’Àlex Meyer i de sessions de caligrafia, música , dansa i lectura de haikus, amb la participació entre altres de l’associació cultural gironina Som-Japó. Avui el Cinema Truffaut acollirà la projecció de la pel·lícula d’animació Revolutionary Girl Utena, coneguda a Catalunya per la seva sèrie d’animació doblada al català. Fins al 4 de febrer, el festival oferirà exposicions d’arts plàstiques, debats sobre la dona en temps de conflicte i projeccions. Tots els actes són gratuïts, a càrrec d’artistes com la ballarina Sol Picó, la pintora Assumpció Mateu i cineastes com Albert Serra.
