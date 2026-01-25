Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Luis Martínez presenta la novel·la «Miguel Durán»

Presentació de la novel·la «Miguel Durán» al restaurant 106 de Girona.

Presentació de la novel·la «Miguel Durán» al restaurant 106 de Girona. / DdG

DdG

Girona

L’expolicia local de Figueres i advocat Luis Martínez va presentar el darrer divendres al restaurant 106 de Girona la seva primera novel·la, Miguel Durán. En l’acte van participar també Paco Plasencia, il·lustrador del llibre, i Albert Soler, periodista de Diari de Girona. L’autor va revelar detalls de l’argument i va avançar que ja està escrivint una nova novel·la amb el mateix protagonista, que -això va quedar clar en la presentació- res no té a veure amb qui duia el mateix nom i va dirigir l’ONCE.

