Luis Martínez presenta la novel·la «Miguel Durán»
L’expolicia local de Figueres i advocat Luis Martínez va presentar el darrer divendres al restaurant 106 de Girona la seva primera novel·la, Miguel Durán. En l’acte van participar també Paco Plasencia, il·lustrador del llibre, i Albert Soler, periodista de Diari de Girona. L’autor va revelar detalls de l’argument i va avançar que ja està escrivint una nova novel·la amb el mateix protagonista, que -això va quedar clar en la presentació- res no té a veure amb qui duia el mateix nom i va dirigir l’ONCE.