"La paraula 'tribut' està molt pervertida; crec que copiar per copiar és absurd"
Xavier Soranells portarà avui el seu grup tribut a Eric Clapton a Lloret de Mar per acostar els grans èxits del guitarrista anglès al públic en una nova gira que els durà per Europa
El Teatre de Lloret de Mar acollirà avui un grup tribut català que porta dalt l’escenari la perícia del mític guitarrista i cantant Eric Clapton. The Eric Clapton Experience és això: una banda formada per una desena de membres, que lidera el músic Xavier Soranell, i que té una posada a l’escenari que pretén oferir una experiència el més fidel possible de l’artista al qual homenatgen. L’espectacle es farà a les 18.30 h i oferirà un recorregut pels grans èxits d’Eric Clapton dins la seva àmplia carrera musical, des dels riffs de les bandes de Cream, The Bluesbreakers i Derek&The Dominos fins als seus himnes en solitari com Layla o Tears in Heaven.
El líder de la banda és qui fa el paper protagonista, i recrea no només l’estil musical que s’esperaria en una banda tribut, sinó que també té un to de veu que l’apropa molt al del mateix Clapton. «Els grans èxits no falten mai, però sempre anem incorporant cançons noves que la gent ens proposa», explica Soranells.
Ja fa més de cinc anys que el grup volta per Catalunya i Espanya, i aquest any, la de Lloret és la primera data d’una gira que està previst que també faci parada a Europa.
Aquest viatge darrere les passes de Clapton es va iniciar per l’admiració que Soranells sentia pel guitarrista. Nascut a Matadepera, va formar-se a Berklee College of Music de Boston, als Estats Units, i va formar part de diverses bandes de blues fins que va tornar a Catalunya, on va formar la seva banda de blues, Blue Heart. El projecte tribut va néixer en un moment d’auge de bandes d’homenatge on, diu, no n’hi havia cap de Clapton que reunís les condicions per considerar-se professional.
«La paraula tribut està molt pervertida perquè hi ha molta gent que s’atreveix a agafar una guitarra», assegura Soranells. «Jo soc dels que creuen que copiar per copiar és un absurd, nosaltres el que volem és entrar dins l’univers del Clapton, i amb anys de tocar les seves peces una vegada i una altra podem dir que no copiem, toquem a l’estil de», afegeix. La precisió va més enllà del matís, tenint en compte que la banda està formada amb músics que Soranells titlla de «primera línia», com ara Miki Santamaría (Doctor Prats) o Àngel Abad (Bateria de Toni Cayena i Tapeo Sound System), a més de comptar també amb la veu principal de Lourdes Perera i els arranjaments d’Uxue Souto. «Fa quatre dies que estem tancats al teatre fent stage per rematar la part escènica de l’espectacle», subratlla.
Dins d’aquesta cura pels detalls, el grup també reserva seients als seus espectacles per associacions i organitzacions que treballen amb col·lectius vulnerables.
Portar les regnes
Originàriament, la banda funcionava com la gran majoria, per contractació d’una promotora que s’encarrega de trobar els concerts i de proporcionar l’estructura necessària al grup. Amb tot, des de fa un any, Soranells a decidir muntar la seva pròpia empresa per tenir les regnes de tot el procés, des dels enginyers de so i llum fins a la direcció musical. La valoració de la trajectòria del grup «no podria ser millor», valora el músic, que afegeix que el més difícil sempre és trobar un equip professional i bons músics. «Jo això ho tinc i això em dona la capacitat d’oferir un producte molt ben fet», conclou.
