Tossa de Mar reivindica la seva parla amb un estudi sobre el català salat
L’obra, de prop de 600 pàgines, documenta el parlar actual del municipi, una variant del català oriental salat que es troba en procés de recessió
La sala La Nau de l’Ajuntament de Tossa de Mar va acollir aquest dissabte la presentació del llibre "El català de Tossa. Un dels parlars salats de la Costa Brava", d’Andreu Bosch Rodoreda i Carmelo Sallés Fernández. L’acte va omplir l’espai i va servir per reivindicar la parla tossenca com a patrimoni immaterial i tret identitari del municipi.
La presentació va comptar amb la participació de Lídia Pons Griera, catedràtica jubilada de la Universitat de Barcelona i codirectora de l’Atles Lingüístic del Domini Català, autora també del pròleg del llibre; la diputada de la Diputació de Girona, Natàlia Figueras; l’arxiver municipal, David Moré; l’alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, i els dos autors de la publicació.
"El català de Tossa. Un dels parlars salats de la Costa Brava" és el número 21 de la col·lecció "Quaderns d’Estudis Tossencs" i ha estat editat amb el suport de l’Arxiu Municipal de Tossa de Mar, la Diputació de Girona i l’Institut Ramon Muntaner. Es tracta d’un treball de més de dotze anys de recerca, amb prop de 600 pàgines, que ofereix una descripció del parlar actual de Tossa, una variant del català oriental salat que encara perviu al municipi, tot i trobar-se en procés de recessió.
L’obra respon a un dels objectius del Centre d’Estudis Tossencs: descriure el parlar actual de Tossa, on encara s’utilitza, amb vitalitat reduïda, l’article salat. La doble autoria reflecteix el procés d’elaboració de la recerca. Carmelo Sallés, estudiós autodidacte vinculat al Centre d’Estudis Tossencs, ha recollit durant més de vint-i-cinc anys un ampli inventari lèxic i expressiu del parlar de Tossa a partir d’entrevistes i de l’observació directa com a parlant habitual. Andreu Bosch, filòleg i lingüista, ha estat l’encarregat de sistematitzar i descriure científicament aquest material.
El llibre consta de tres parts: una introducció, una caracterització fònica i morfosintàctica i un apartat de lèxic. A més del seu interès lingüístic, l’obra ofereix una immersió en la cultura i la societat tradicional de Tossa, amb nombrosos exemples que descriuen oficis, feines i maneres de viure que formen part d’un llegat en procés de desaparició.
Amb 576 pàgines, el volum inclou nombroses imatges, entre les quals diverses il·lustracions realitzades per artistes locals o vinculats a Tossa. El llibre es clou amb una referència als vincles lingüístics, històrics i culturals entre Tossa i l’Alguer, presents al llarg de l’obra. Tant a Tossa com a l’Alguer l’eriçó de mar rep el nom de «bogamarí», mot que apareix a la portada del llibre a través d’un dibuix de Pilarín Bayés.
El llibre es pot adquirir a a la Casa de Cultura i a l’Arxiu Municipal de Tossa de Mar.
