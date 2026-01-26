Cobreixen els retaules gòtics del Saló del Tron per protegir-los de les obres al Museu d'Art
S'han tapat les obres, del segle XV, amb estructures dissenyades per evitar-los riscos durant els treballs a les teulades del Palau Episcopal
Com que el museu continua plenament operatiu, s'ha previst una experiència virtual perquè el visitant en pugui seguir gaudint amb imatges d’altíssima resolució
Els treballs formen part del programa Temps de Gòtic, que impulsen el Departament de Cultura i la Fundació La Caixa, i suposen una inversió d'1,181 milions d'euros
Les obres de rehabilitació de les teulades del Palau Episcopal han obligat a protegir els retaules gòtics del Saló del Tron del Museu d'Art de Girona. Les set obres, del segle XV, s'han hagut de cobrir temporalment amb unes estructures rígides de fusta per evitar qualsevol risc i, com que el museu continua plenament operatiu, s'ha previst una experiència virtual perquè el visitant en pugui seguir gaudint amb imatges d’altíssima resolució.
Des del setembre, el Museu d'Art de Girona està immers en el procés de restauració i rehabilitació de les cobertes dels edificis que formen el recinte de l'antic Palau Episcopal. Les obres, emmarcades fins el programa Temps de Gòtic que impulsen el Departament de Cultura i la Fundació La Caixa, permetran millorar l'aïllament i restaurar elements estructurals de sis de les cobertes. El projecte també preveu intervenir al pati del museu i construir un nou accés des de l'exterior per millorar l'accessibilitat. Amb una previsió de sis mesos de durada, els treballs estan pressupostats en 1,181 milions d'euros.
De moment, els treballs ja han completat la feina en una de les cobertes i actualment treballen en la segona, la que correspon a la sala noble del Palau i els espais adjacents. Les obres, que es calcula que duraran tres o quatre mesos, implicaran aixecar el teulat per trams i consolidar, restaurar o substituir les encavallades de fusta, originals en molts dels casos, i l’estructura de la coberta.
Mesures de protecció
Tot i que no deixarà els espais a cel obert i no es preveu que els treballs afectin a l'interior, els treballs podrien comportar un cert risc per a alguns elements i obres en exposició. Per evitar possibles danys i assegurar la protecció del patrimoni exposat, es tanquen al públic les dues sales que es poden veure més afectades, es retiren algunes peces exposades i d’altres s'han protegit amb embalatges específics.
Aquest és el cas dels grans retaules gòtics que s’exhibeixen a l'espectacular Saló del Tron. S'ha optat per protegir-los amb unes estructures de protecció dissenyades específicament per evitar-los qualsevol impacte o filtració, mantenint les condicions climàtiques que necessiten, i estalviant-los el desmuntatge i trasllat, seguint la recomanació dels conservadors restauradors del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, d’acord amb els tècnics del Museu d’Art de Girona.
Entre les obres protegides destaquen els dos grans retaules: el Retaule de Sant Miquel de Cruïlles, de Lluís Borrassà (1416), i el Retaule de Sant Pere de Púbol, de Bernat Martorell (1437), ambdós de gairebé 5 metres d’alçada.
També s'ha creat una estructura específica per a l’escultura Home de Sant Domènec (1598-1611), ubicada a la sala 7. Aquesta sala estarà tancada al públic per poder intervenir a la teulada de la primera planta i a la lluerna de vidre que dona vistes al campanar de la catedral.
La resta de les peces de les sales afectades per les obres s'han traslladat temporalment a espais propers amb condicions òptimes de protecció.
Com que el museu continuarà obert però els retaules no es podran veure directament, des de principis de febrer l'equipament oferirà una nova manera de descobrir aquestes obres excepcionals mitjançant la navegació digital. Al desembre, es van completar les gigafotos de tots els retaules del Saló del Tron, que ara es podran visualitzar a través de dues pantalles tàctils instal·lades en aquest mateix espai. Les pantalles mostraran fotografies d’alta resolució per poder explorar amb detall aspectes que habitualment passen desapercebuts a simple vista. A més, un mapping projectarà detalls d’alguns dels retaules sobre les estructures de protecció.
Intervenció a l'església de Sant Domènec
El programa Temps Gòtic, finançat per la Fundació La Caixa, compta amb una dotació de 6,34 milions d’euros i permet actuar en onze monuments i béns artístics d’arreu del país. A Girona, també ha servit per restaurar i sanejar les façanes laterals i l’absis de l’església de Sant Domènec.
Els treballs, que van començar al juliol i ja han acabat, van comptar amb un pressupost de 300.000 euros per a la neteja de les façanes exteriors, la retirada d’arrebossats i d’elements afegits en èpoques posteriors i la integració de carreus fets a mida amb pedra de Girona, idèntica a l’original. També s’han restaurat dos finestrals i quatre rosetes, que fins ara tenien tancaments provisionals, substituint-los per estructures d’acer inoxidable i vidres de seguretat, seguint el disseny original. A la roseta de la façana sud, també s’ha refet la traceria de pedra.
