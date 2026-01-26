L'obra "Soroll d'avions" arribarà a Figueres per commemorar la caiguda de la ciutat
L’espectacle, que recupera testimonis de la Guerra Civil a l’Alt Empordà, ja ha fet ruta per diversos municipis de la comarca
El pròxim dissabte 7 de febrer, Figueres acollirà la representació de Soroll d’avions, una obra escrita pel castelloní Manel Puig que recupera testimonis reals de la Guerra Civil a l’Alt Empordà. La funció s’emmarca dins dels actes de commemoració de la caiguda de Figueres (1939) en mans de les tropes franquistes i tindrà lloc a La Cate, a les 20 h.
L’espectacle, que ja ha fet ruta en diferents poblacions de la comarca, proposa sis històries de personatges vinculats a la comarca de l’Alt Empordà.
Un d’aquests personatges és la figuerenca Mercè Marco. Aquest és un cas real d’una nena de Figueres que va desaparèixer durant un bombardeig a la plaça del Gra. Explica com era Figueres a finals de la guerra i el periple que la nena i unes quantes infermeres van viure per arribar a la frontera francesa. Durant el camí es troben en Joan que les ajuda a travessar la frontera per Maçanet de Cabrenys. Després de viure un temps a França tornen a Figueres. Un final inesperat que acabarà feliçment.
Els altres casos que es donen a conèixer són les del Mestre Josep Simón, l’espia Italià, la bibliotecaria Justa Balló, el pilot d’avió Josep Falcó, i el Barber Antoni Pujol.
L’espectacle posa el focus en les conseqüències humanes del conflicte i en la importància de preservar la memòria democràtica, especialment en una data tan significativa per a la capital empordanesa com és l’aniversari de la seva caiguda. El muntatge compta amb un repartiment d’actors i actrius vinculats a la comarca i una posada en escena sòbria que reforça la interpretació dels testimonis.
