Art contemporani, pensament crític i tallers creatius a La Mercè
Les activitats d'hivern de l'equipament inclouen una mostra dedicada a la figura de l'artista gironí Vicenç Huedo
El Centre Cultural La Mercè oferirà durant aquest hivern una programació que inclou nova edició del seu cicle de conferències Conflicte i pensament, així com diverses exposicions d'art contemporani (entre les quals a l'artista gironí Vicenç Huedo) i diversos tallers creatius.
La segona edició del cicle comptarà amb xerrades de figures com la cuinera Maria Nicolau, l'escriptor Màrius Serra, l'arquitecta gironina Bet Capdeferro o l'investigador Salvador Macip. Les conferències, coordinades per l'antropòleg Adrià Pujol, tindran lloc durant el febrer i el març i giraran al voltant dels conflictes de la humanitat.
Un altre dels eixos centrals de la programació són les arts visuals, amb una exposició dedicada a la figura de l'artista gironí Vicenç Huedo i que es titularà Astúcies d'objectivitat, que inclourà un recull de dibuixos preparatoris i esbossos. La mostra forma part del conjunt d’activitats i exposicions reunides sota el títol VICENÇ HUEDO (res) és veritat, una gran retrospectiva que revisa el llegat artístic d’una figura clau del panorama artístic gironí, que també va ser professor durant 35 anys de l’Escola Municipal d’Art al Centre Cultural La Mercè. L’exposició es podrà visitar del 29 de gener al 27 de març.
La programació expositiva es completa amb altres propostes d’art contemporani. Es tracta de L'essència de la figura humana, una mostra pictòrica de Jordi Solà que s’inaugurarà el 19 de febrer i es podrà visitar fins al 27 de març, i de l’exposició col·lectiva 12 artistes, organitzada pel col·lectiu d’artistes i creadors Efecte mosquit, que es podrà visitar del 10 de març al 2 de maig.
L’Aula d’Escriptura Vicenç Pagès Jordà presenta aquest trimestre dues càpsules formatives adreçades a explorar registres i tècniques narratives diverses. D’una banda, Un llumí a la llengua, conduïda per Laia Regincós i Anna Noguer, proposa un treball creatiu al voltant de l’erotització del text a través del llenguatge, les imatges i les textures. El curs culminarà el 6 de març amb una vetllada eròtica oberta al públic, amb la lectura de fragments dels relats elaborats per les persones participants.
D’altra banda, la càpsula Narrativa de viatges, a càrrec de Jordi Canal-Soler, se centrarà en les eines per descriure escenes a partir dels cinc sentits i en les estratègies narratives pròpies de la literatura de viatges, amb l’objectiu de donar forma a relats suggerents i plens d’atmosfera.
Pel que fa als festivals, l'equipament acull una exposició d'arts plàstiques dins el Festival d'Art Independent Pepe Sales, que es podrà visitar fins a l'11 de febrer. També s'organitzarà una exposició fotogràfica del 20 de febrer fins al 24 d'abril. Finalment, el mes de març, el Centre Cultural La Mercè es convertirà en escenari d’una nova edició del Folkestoltes, amb propostes de ball folk i música popular.
