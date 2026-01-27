Camós acollirà el concert més íntim de Mishima dins el Recòndit
El cicle porta una vintena de concerts als municipis menys poblats del Pla de l’Estany entre el març i el juliol amb un cartell que inclou Maria Jaume, Obeses, Andrés Suárez, Roger Mas i Suu
La sisena edició del cicle Recòndit portarà artistes com Mishima, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Obeses, Maria Jaume o Borja Penalba als municipis més petits del Pla de l’Estany. Entre el maig i el juliol, una vintena d’artistes consagrats i també emergents actuaran en concerts de petit format a nou municipis, amb un cartell que inclou noms de primer nivell de l’escena musical catalana, com Maria del Mar Bonet, Ramon Mirabet i Joan Miquel Oliver, a més d’artistes consagrats com Ismael Serrano i Andrés Suárez.
Una de les propostes més destacades d’aquesta edició és el concert La Nit de les Roses de Mishima que el 18 d’abril acollirà Sant Vicenç de Camós. Es tracta del format més especial i de més èxit del grup, nascut a la sala La Paloma de Barcelona l’any 2023 i que l’any passat van girar només en tres dates per Catalunya.
Diversos artistes passaran pel cicle per presentar els seus nous treballs: Joan Miquel Oliver (Crespià; 2 de maig) i Quartet Mèlt (Serinyà; 19 d’abril) hi faran l’estrena absoluta dels seus respectius discos, i Renaldo & Clara (Palol de Revardit; 29 de maig), Obeses (Sant Miquel de Campmajor; 23 de maig) o Àlex Pérez (Esponellà; 25 d’abril) han escollit el Recòndit per fer l’estrena de disc a les comarques gironines.
També passaran pels pobles més petits del Pla de l’Estany propostes de gran valor com Ismael Serrano (Pla de Martís; 1 de maig), Andrés Suárez (Sant Mer; 13 de juny), Maria del Mar Bonet i Borja Penalba (Fontcoberta; 4 de juliol), Maika Makovski (Esponellà; 6 de juny) o Roger Mas i la Cobla Sant Jordi- Ciutat de Barcelona, que tancarà aquesta sisena edició, el 17 de juliol, a Riudellots de la Creu.
Completaran la programació de pagament Maria Jaume, que presentarà el seu nou disc acompanyada de La Publicitat, el 5 de juny a Sords, i Ramon Mirabet, que serà l’11 d’abril a Sant Mer acompanyat d’Abril Ndjel.
Entre els concerts gratuïts també destaquen el grup Intana, que actuaran el 26 d’abril a Sant Andreu del Terri; Trèvol, que seran l’11 de juliol a Palol de Revartit; Tona Gafarot, el 24 de maig a Fontcoberta; el grup garrotxí Santa Mandra, el 14 de juny a Sant Miquel de Campmajor; i la banyolina Judit Jacquet, que actuarà el 3 de juliol a Camós.
El tret de sortida del festival serà el 22 de març amb el concert gratuït de Suu a Crespià. Lildami tancarà els concerts del març amb una actuació en format acústic el 29 de març a Serinyà.
El cicle anunciarà un últim artista que s’incorporarà al cartell definitiu de la sisena edició.
L’edició de 2025 va ser la més exitosa del Recòndit, i li va valdre el premi ARC a la millor programació de festivals i cicles de concert de petit format.
