El gironí Gerard Casas Soler, nomenat assessor en política lingüística del Departament de Recerca i Universitats

Exerceix actualment com a professor d’educació secundària i col·labora amb la UOC

Gerard Casas Soler

Gerard Casas Soler / Generalitat de Catalunya

ACN

ACN

Gerard Casas Soler ha estat nomenat assessor en política lingüística del Departament de Recerca i Universitats. Nascut a Girona el 1979, és llicenciat en Història per la Universitat de Girona (UdG) i doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Té un màster en estudis europeus per la Universitat de Lovaina (Bèlgica) i un altre en Filosofia Política per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). En l’àmbit acadèmic, Casas Soler exerceix actualment com a professor d’educació secundària i, alhora, és professor col·laborador en els graus d’Història i Geografia i Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Anteriorment, havia exercit de professor associat a la Universitat de Girona (UdG) el 2022 en el grau d’Història i també com a tècnic superior en promoció de la recerca, innovació i transferència del coneixement a l’Institut de Recerca Històrica de la UdG (2020). El 2011 va col·laborar com a investigador a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el Diccionari de parlamentaris de Catalunya (1808-1868).

En l’àmbit professional, Casas ha estat coordinador de l’àmbit d’Habitatge, Afers Socials i Educació a l’Ajuntament de Salt (2024). A partir del 2011 ha exercit de mestre a diferents centres i instituts de secundària a Girona, i el 2007 va treballar com a avaluador de projectes de recuperació de la memòria històrica, al Departament de Participació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. Ha fet diverses estades d’investigació al Departament d’Història de l’Institut Universitari Europeu, a Florència (2019), a la Fundació Jean Monnet per Europa, a Lausana (2020), i a l’Arxiu Històric de la UE amb la James Madison Charitable Trust Foundation de l’UACES (University Association for Contemporary European Studies), el 2021.

