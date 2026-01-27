La història ficcionada d'un pallasso dins un refugi antiaeri arriba a La Planeta
La companyia H6 Clown presenta aquest cap de setmana a la sala gironina l’obra «1938» creada a partir d’un fotomuntatge de Robert Capa
La Sala La Planeta de Girona acollirà aquest cap de setmana l’espectacle 1938 de la companyia d’Arbúcies H6 Clown i creat a partir d’una fotografia de Robert Capa. Amb els bombardejos de l’aviació italiana de la Guerra Civil com a teló de fons, l’obra recupera a través del clown la memòria històrica d’un dels episodis més foscos del nostre passat recent.
L’obra de la companyia arbucienca està interpretada per Anna Casals i Raúl Martínez i sota la direcció de Raúl Martínez Monje. Amb una durada de 60 minuts, té com a únic discurs narratiu la música de l’artista Pau Vallvé. Es faran dues sessions: el 31 de gener a les 20 h i l’1 de febrer a les 18 h.
Sota les bombes
La fotografia que inspira l’espectacle s’atribueix a Robert Capa, tot i que sembla tractar-se d’un fotomuntatge, i mostra un pallasso dins un refugi a Barcelona intentant alliberar la tensió de la mainada durant un bombardeig. Aquest va ser el detonant creatiu de Martínez de l’obra, que va partir per imaginar què podia passar a sota terra mentre a dalt queien les bombes.
La fotografia de Capa va ser presa un any, el 1938, en què la població barcelonina va viure de primera mà els horrors de l’aviació italiana, que el març d’aquell any va bombardejar tot Catalunya amb especial interès per la capital catalana. Durant aquells anys, a Barcelona es van construir més d’un miler de refugis al subsòl, on l’angoixa i el silenci regnaven mentre les bombes queien als carrers.
Martínez va visitar el refugi de la plaça del Diamant, i va ser a partir d’aquesta visita que va començar una recerca dels refugis antiaeris i del paper que hi podien haver tingut els pallassos. Una cerca a internet va fer-li trobar la fotografia de Capa.
L’espectacle compta amb dos personatges que donen vida a aquest univers subterrani: Hans, un pallasso conegut com a Bobó que està fent temporada en un petit teatre de Barcelona. De cop i volta es veu atrapat enmig d’un bombardeig i decideix anar al refugi que té més a prop. A dins, pren la decisió d’actuar per alleujar la tensió dels qui s’hi amaguen. D’altra banda, hi ha la Mercè, una dona barcelonina que troba en l’art i en l’humor una via d’esperança enmig de la foscor, i que baixa al refugi cada vegada que hi ha un bombardeig.
Amb 1938, H6 Clown proposa un relat ple d’emoció, sensibilitat i humanitat sobre el poder transformador del riure fins i tot en els moments més difícils. L’obra posa en diàleg memòria i present, convida a la reflexió sobre el valor de la cultura com a refugi.
