Xavier Albertí farà triplet aquesta temporada al Teatre de Lloret
El director lloretenc presentarà a casa «La corona d’espines» de Sagarra, «Beethoven» i «Compto cada passa meva sobre la terra»
La monumental adaptació d’«El día del Watusi» serà un altre dels títols destacats
El Teatre de Lloret de Mar dedica aquesta temporada tot un cicle al lloretenc Xavier Albertí, un dels noms més sòlids de l’escena teatral catalana. Habitual de la programació lloretenca en els darrers anys, aquest any Albertí portarà a casa tres nous espectacles: la reeixida producció del Teatre Nacional de Catalunya de La corona d’espines de Josep Maria de Sagarra protagonitzada per Àngels Gonyalons (20 de febrer); l’espectacle concert codirigit amb Albert Arribas Beethoven (27 de març) i Compto cada passa meva sobre la terra (18 d’abril), la seva darrera col·laboració amb Lluïsa Cunillé. En la seva 28a producció plegats, dramaturga i director s’uneixen a l’actor Oriol Genís per reflexionar sobre la memòria i l’arrelament a partir de la vida d’un venedor de diaris.
El Watusi i Édouard
A més del cicle Albertí, les altres propostes destacades de Lloret de Mar per aquesta temporada seran la monumental adaptació de la novel·la El día del Watusi (28 de febrer) de Francisco Casavella a càrrec d’Ivan Morales -dura 4 hores i 20 minuts, que l’espectador hi vagi preparat, però valen la pena- i Qui va matar el meu pare (9 de març), basat en el llibre d’Édouard Louis. Pau Roca dirigeix Dafnis Balduf en aquest monòleg sobre la masculinitat tòxica i com la política incideix en la vida de les persones, un dels títols que forma part d’un altre cicle, Mirades dissidents, dedicat a propostes artístiques amb un enfocament crític i perspectiva de gènere.
Aquest cicle també inclou Bomba va! (7 de març), el nou espectacle musical de la cupletista Glòria Ribera, o Estries (8 de març), de Las Lo Las.
Em dic Josep (6 de febrer), un documental teatral sobre un músic perdut a la Barcelona dels anys 90, o la comèdia de Lara Díez Quintanilla Plaer culpable (30 de maig) seran altres títols de la programació.
I pels més petits, el teatre lloretenc ha programat espectacles familiars com Sigues tortuga (1 de febrer) o El lloc del desig (22 de març).
