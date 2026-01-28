La Caputxeta de Martín Gaite busca el seu camí al Teatre Municipal
Girona se suma als actes en record de l’escriptora amb «Caperucita en Manhattan», l’adaptació teatral de la reinterpretació d’una de les novel·les més estimades de l’autora
El Teatre Municipal de Girona se suma a la commemoració del centenari de Carmen Martín Gaite -el 8 de desembre del 25 hauria fet cent anys- amb l’adaptació de Caperucita en Manhattan, una de les novel·les més estimades de l’escriptora. Només una dada per entendre el fenomen Martín Gaite: abans de l’estrena de l’espectacle, el gener de l’any passat al Teatro de la Abadía de Madrid, ja s’havien exhaurit les entrades per a totes les funcions, tant de la primera versió teatral del conte de fades modern de l’autora com d’El cuarto de atrás, programat per unes setmanes després.
Lucía Miranda signa la dramatúrgia i direcció d’aquesta història d’una Caputxeta Vermella moderna que Martín Gaite va escriure als 90. Caperucita en Manhattan, que es veurà divendres a Girona, relata la història de la Sara Allen, una nena de Brooklyn que somnia amb la fascinant illa de Manhattan, on viu la seva àvia, una antiga estrella del music hall. Un dia s’escapa de casa per visitar-la, però durant el periple no serà devorada pel llop per haver desobeït la norma, com dicta el conte de Perrault, sinó que descobrirà la importància de trobar un camí propi. Perduda entre rodatges de cinema i Central Park, es trobarà amb un pastisser milionari, Mr. Woolf, i una rodamon sense edat que viu amagada a l’estàtua de la Llibertat.
En la versió de Miranda, cinc intèrprets -les actrius Mamen García, Miriam Montilla, Carmen Navarro i Mar Calvo, que fa de Sara, i el músic Marcel Mihok- es posen a la pell de la vintena de personatges que la petita es troba en una Nova York gairebé de còmic. El clam de llibertat de Martín Gaite es transforma aquí en una proposta musical, que uneix la música tradicional ibèrica amb el jazz, el gòspel o la salsa, en un escenari ocupat per rentadores de colors cridaners.
De Nova York al Barri Vell
Com a complement a la representació, el 7 de febrer s’ha previst una activitat complementària, La caputxeta al Barri Vell, a càrrec de La Noia del Monyo. La proposta és un recorregut per redescobrir el Barri Vell amb uns altres ulls, combinant realitat i ficció amb dinàmiques creatives i participatives. L’accés és lliure, però cal inscripció prèvia.
