Lluís Homar i Xavier Albertí obriran l'Ara Poesia unint Bach i els poetes catalans
La trentena edició del Festival de Poesia de Girona se celebrarà del 5 al 28 de febrer
Un recital-concert de Lluís Homar i Xavier Albertí obrirà la trentena edició del festival Ara Poesia de Girona. Del 5 al 28 de febrer, el Festival de Poesia de Girona portarà a la Casa de Cultura noms com Toti Soler i Gemma Humet, Maria Callís i Adrià Targa, que, a través de recitals, concerts, xerrades o taules rodones, uniran paraula i música. En aquesta edició, el certamen commemorarà el centenari del naixement de Blai Bonet i el cinquantè aniversari de la mort de Clementina Arderiu, però també donarà espai a autors contemporanis, a la poesia amaziga i a propostes al voltant de l’obra de García Lorca i Josep Maria Llompart, entre d’altres.
L’Ara Poesia s’inaugurarà el dijous 5 de febrer amb l’espectacle Una llum constant, en el qual Homar i Albertí faran dialogar la música de Johann Sebastian Bach amb la poesia catalana, de Ramon Llull i Ausiàs March fins a Blanca Llum Vidal.
La programació del festival vol mantenir la continuïtat amb els Concerts dels Divendres de la Casa de Cultura. Per això, durant el festival, els actes programats els divendres, tot i recolzar-se en la poesia, seran en format concert. Així, el divendres 6 de febrer, Bru Ferri presentarà el projecte Canciones de camastro y cuna. Primeros veranos de Lorca. El divendres 13 de febrer, l’actriu, cantant i compositora Aida Oset presentarà Les evasions mínimes, i el 20 de febrer, el duo d’electrolovers Jansky rellegirà Josep Maria Llompart. Finalment, el divendres 27 de febrer, Toti Soler i Gemma Humet presentaran Petita festa, on donaran veu, a través de la guitarra i la cançó, a poetes com Joan Salvat-Papasseit, Ovidi Montllor o Maria Mercè Marçal.
Com a novetat, els dissabtes 7 i 28 de febrer es presentarà un recital i, seguidament, un concert. El 7 de febrer es combinarà la poesia d’Adrià Targa, guanyador del Premi Jocs Florals de Barcelona el 2024, acompanyat del també poeta Marc Rovira, i un concert de Greta Sibling i Xevi GaTa. El dissabte 28 de febrer, per tancar el festival, la poeta Teresa Colom oferirà un recital acompanyada de la guitarra d’Eduard Iniesta i, tot seguit, tindrà lloc l’espectacle L’amor, la set, amb Pau Pascual i Maria Adrover.
Per sumar-se a la commemoració dels cinquanta anys de la mort de Clementina Arderiu, Maria Callís oferirà una aproximació a l’autora en una conferència-concert amb la música que Lleona —el duet que forma amb Blanca Lamar— ha posat als versos d’Arderiu, acompanyada de projeccions de Raquel Tomàs.
El 18 de febrer, l’Ara Poesia també recordarà el centenari de Blai Bonet, posant-lo en relació amb el cineasta i també poeta Pier Paolo Pasolini, en una conversa entre Sebastià Alzamora, Jaume C. Pons Alorda i Xavier Pla. Tot resseguint la figura de Blai Bonet, el dissabte 28 de febrer s’estrenarà a Girona l’espectacle L’amor, la set, amb Pau Pascual i Maria Adrover.
Els espectacles Palpar, provar, intentar, de Maria Sevilla, i Xarnera’t, de Laia Claver; un recital dedicat a la poesia amaziga a càrrec d’Asmaa Aouattah, o una proposta per a la mainada de la il·lustradora Cristina Picazo són altres actes del festival.
Totes les activitats són gratuïtes i per assistir-hi cal fer reserva prèvia a través de la web o a la secretaria de la Casa de Cultura.
